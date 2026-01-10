'Ngôi sao' phim 'Nhà bà Nữ' Quỳnh Lý khiến đàn anh Huy Khánh 'đỡ không nổi' khi tung 'miếng hài'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - 'Đệ nhất mưu sinh' mùa đặc biệt Tết 2026 đã chính thức trở lại, với tập mở màn cùng với sự dẫn dắt của Huy Khánh và Ma Ran Đô. Ngoài ra, Quỳnh Lý và Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng góp mặt làm khách mời.

Bỏ lại hình ảnh "nam thần" hào hoa trên màn ảnh, Huy Khánh và Ma Ran Đô lăn xả giữa chợ Vĩnh Long. Nếu Huy Khánh tận dụng lợi thế kinh nghiệm làm thân nhanh, thì Ma Ran Đô lại ghi điểm nhờ sự thân thiện, vẻ đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng.

qso01395day2.jpg

Sau đó, Huy Khánh và Ma Ran Đô hội ngộ hai khách mời Quỳnh Lý cùng Vĩnh Thích Ăn Ngon để tiếp tục hành trình mưu sinh tại lò gạch Mang Thít. Đây là một trong những vùng sản xuất gạch nung lâu đời của Vĩnh Long. Nơi đây, nghề làm gạch không mang lại thu nhập cao nhưng là sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ.

qso01561day2.jpg

Công việc làm gạch đòi hỏi sức khoẻ, sự khéo léo và nhịp phối hợp liên tục ở mọi công đoạn. Kể cả khâu tưởng nhẹ nhàng nhất là bắt gạch từ dây chuyền cũng không hề đơn giản. Vĩnh Thích Ăn Ngon vốn rất tự tin vào sự khéo léo của mình nhưng vẫn luống cuống bắt không kip, để gạch rơi trong hoảng loạn.

ngom6598day2.jpg

Làm việc vất vả trong lò nung nhưng mỗi viên gạch thành phẩm chỉ được trả 40 đồng, phải làm đủ 100 viên mới nhận được 4.000 đồng, con số khiến Quỳnh Lý bàng hoàng. Thế nhưng, dù công việc nặng nhọc, con người nơi đây xem tất cả nhọc nhằn là chuyện thường ngày. Chính sự bền bỉ ấy đã giữ hơi ấm cho lò gạch Mang Thít suốt nhiều thập kỷ, khắc họa nết chịu thương chịu khó của người dân vùng quê.

qso01770day2-5545.jpg

Sau buổi lao động, bốn nghệ sĩ với sự hỗ trợ của hai nhân công lành nghề đã hoàn thành 1.900 viên gạch. Dù chủ lò hào phóng cho thêm, mỗi người chỉ cầm về 15.000 đồng, nhưng đổi lại là một trải nghiệm quý báu với nghề truyền thống.

qso02416day2.jpg

Chặng tiếp theo dàn cast "phân chia đôi ngả". Huy Khánh và Quỳnh Lý được nhận làm công việc tạo hình đầu lân cho đoàn múa lân, nhờ sự khéo léo. Trong khi đó, Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon đến làm cho hộ nuôi dê. Sự đối lập giữa hai nhóm tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

qso02651day2.jpg

Kết thúc công việc, Huy Khánh và Quỳnh Lý nhận 50.000 đồng mỗi người. Còn Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon nhận 40.000 đồng, kèm theo món quà quê là quả bưởi của chủ nhà. Tập đầu tiên của chương trình khép lại bằng sự căng thẳng về số tiền phải trả, những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô và tiếng reo hò bất ngờ của dàn cast.

Văn Sơn
#Đệ nhất mưu sinh #Huy Khánh #Ma Ran Đô #Quỳnh Lý #Vĩnh Thích Ăn Ngon

