Jennie (BLACKPINK) 'phủ sóng' thảm đỏ '40th Golden Disc Awards'

SVO - Jennie của BLACKPINK một lần nữa chứng tỏ sức hút 'ngôi sao' của mình khi xuất hiện trên thảm đỏ tại Lễ trao giải 'Golden Disc Awards' lần thứ 40, ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Nữ thần tượng xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực không dây kết hợp với tay áo xếp nếp ấn tượng, một vẻ ngoài táo bạo nhưng thanh lịch, tôn lên vóc dáng mà không hề quá cầu kỳ. Một chiếc vòng cổ kim cương và hồng ngọc hoàn thiện bộ trang phục, trong khi kiểu tóc suôn mượt và lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Jennie.

Album solo đầu tay của Jennie, Ruby, và ca khúc Like Jennie đã được đề cử ở cả hạng mục Daesang dành cho album vật lý và kỹ thuật số, càng khẳng định thêm tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ngôi sao này. Người hâm mộ không khỏi chú ý đến phản ứng của cô khi người dẫn chương trình nhắc đến thành tích bán được triệu bản, nhiều người đã chia sẻ những đoạn video ghi lại nụ cười tự tin của Jennie trên thảm đỏ.

Mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ những lời khen ngợi. Các bài đăng lan truyền mô tả khoảnh khắc đó là "Nữ hoàng đã đến", trong khi những người khác gọi chiếc váy đỏ là "cực kỳ ấn tượng". Jennie trở thành xu hướng toàn cầu trên X, với các hashtag như #JennieRulesGDA và QUEEN JENNIE HAS ARRIVED leo lên bảng xếp hạng toàn cầu.

Những đoạn video ghi lại cảnh Jennie tạo dáng bình tĩnh và tự tin lan truyền nhanh chóng trên mạng, nhiều người cho rằng, đây là lần xuất hiện trên thảm đỏ đẹp nhất của cô từ trước đến nay.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Jennie tại sân bay trước khi bước lên thảm đỏ và tham dự lễ trao giải cũng thu hút sự chú ý. Ngôi sao BLACKPINK được cho là đã tỏ ra chút bối rối với các phóng viên vây quanh mình.