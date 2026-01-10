Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jennie (BLACKPINK) 'phủ sóng' thảm đỏ '40th Golden Disc Awards'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Jennie của BLACKPINK một lần nữa chứng tỏ sức hút 'ngôi sao' của mình khi xuất hiện trên thảm đỏ tại Lễ trao giải 'Golden Disc Awards' lần thứ 40, ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Nữ thần tượng xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực không dây kết hợp với tay áo xếp nếp ấn tượng, một vẻ ngoài táo bạo nhưng thanh lịch, tôn lên vóc dáng mà không hề quá cầu kỳ. Một chiếc vòng cổ kim cương và hồng ngọc hoàn thiện bộ trang phục, trong khi kiểu tóc suôn mượt và lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Jennie.

g-skqijxkaaarsb.jpg

Album solo đầu tay của Jennie, Ruby, và ca khúc Like Jennie đã được đề cử ở cả hạng mục Daesang dành cho album vật lý và kỹ thuật số, càng khẳng định thêm tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ngôi sao này. Người hâm mộ không khỏi chú ý đến phản ứng của cô khi người dẫn chương trình nhắc đến thành tích bán được triệu bản, nhiều người đã chia sẻ những đoạn video ghi lại nụ cười tự tin của Jennie trên thảm đỏ.

yol1pdcn1jrs2acc.jpg

Mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ những lời khen ngợi. Các bài đăng lan truyền mô tả khoảnh khắc đó là "Nữ hoàng đã đến", trong khi những người khác gọi chiếc váy đỏ là "cực kỳ ấn tượng". Jennie trở thành xu hướng toàn cầu trên X, với các hashtag như #JennieRulesGDA và QUEEN JENNIE HAS ARRIVED leo lên bảng xếp hạng toàn cầu.

Những đoạn video ghi lại cảnh Jennie tạo dáng bình tĩnh và tự tin lan truyền nhanh chóng trên mạng, nhiều người cho rằng, đây là lần xuất hiện trên thảm đỏ đẹp nhất của cô từ trước đến nay.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Jennie tại sân bay trước khi bước lên thảm đỏ và tham dự lễ trao giải cũng thu hút sự chú ý. Ngôi sao BLACKPINK được cho là đã tỏ ra chút bối rối với các phóng viên vây quanh mình.

Tuệ Nghi
#Thảm đỏ Golden Disc Awards #Sức hút Jennie BLACKPINK #Phong cách thời trang nữ thần tượng #Ảnh hưởng âm nhạc solo của Jennie #Phản ứng mạng xã hội về Jennie #Xu hướng toàn cầu Jennie #Sự kiện giải trí K-pop #Thành tích ca khúc và album Jennie #Phản ứng của Jennie trước truyền thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục