KiiiKiii hé lộ ảnh concept cho album mới 'Delulu Pack'

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc KiiiKiii đã hé lộ những sắc màu tươi vui của album mới với bối cảnh độc đáo khi diện váy đến phòng tập gym.

Những hình ảnh được công bố được chụp theo chủ đề Running in a Dress. Các thành viên, diện những bộ trang phục lộng lẫy như váy lụa và áo khoác lông thú, chạy trên máy chạy bộ tại phòng tập thể dục và nghịch ngợm với kiểu tóc búi cao tại một jjimjilbang (phòng tắm hơi kiểu Nhật), thể hiện sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch cổ điển và cuộc sống thường nhật hiện đại.

Điều này liên quan đến nội dung của cuốn sách kể chuyện được phát hành đồng thời. Kiki thể hiện thông điệp về sự độc lập được ngụ ý trong tiêu đề album Delulu Pack (ảo tưởng tích cực) thông qua câu chuyện của một người kể chuyện tự định nghĩa mình là một "công chúa" và hành động tự do, không bị ràng buộc bởi ánh nhìn của người khác.

Album mới, Delulu Pack thể hiện rõ cá tính thế hệ Z của Kiki, khi nhóm tạo ra thế giới riêng của mình thông qua trí tưởng tượng độc đáo và kỳ lạ. Trong khi đó, mini-album thứ hai của Kiki, Delulu Pack sẽ được phát hành trên nhiều trang nhạc trực tuyến vào lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), ngày 26/1.

Tuệ Nghi
