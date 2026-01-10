Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự trỗi dậy của những nhóm nhạc tiền bối thế hệ thứ hai, thứ ba K-pop

Tuệ Nghi
SVO - Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các nhóm nhạc nam thần tượng, đánh dấu sự trở lại như cơn bão của các thế hệ K-pop thứ hai, thứ ba.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của các nhóm nhạc nam khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 10/12/2025 đến ngày 10/1/2026.

604039-808032-5550.jpg
BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.976.571, đánh dấu mức tăng 16,85% so với tháng 12. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm gồm: "trở lại toàn nhóm", "Run BTS" và "20 tháng 3", trong khi các từ khóa liên quan được xếp hạng cao nhất gồm: "trở lại", "biết ơn" và "chờ đợi". Phân tích tích cực - tiêu cực của BTS cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,86%. BTS cũng thống trị các đề cử giải thưởng âm nhạc pop của Mỹ, "iHeartRadio Music Awards 2026", chứng minh vị thế "hàng đầu toàn cầu" của họ, với vô số đề cử cho các hoạt động cá nhân. Jin và J-Hope được đề cử cho hạng mục "Nghệ sĩ K-pop của năm". Đặc biệt, J-Hope được đề cử cho "Bài hát K-pop của năm", với đĩa đơn solo "Killin' It Girl (feat. GloRilla)" và "Màn hợp tác K-pop được yêu thích nhất" cho "Sweet Dreams". J-Hope cũng nhận được đề cử cho "Điệu nhảy TikTok được yêu thích nhất", tổng cộng bốn đề cử. Jimin và Jungkook cũng được đề cử cho "Diễn viên được yêu thích nhất" cho loạt show truyền hình thực tế của Disney+ "Is This Right?!".
604035-808027-535.jpg
EXO đã vươn lên vị trí thứ hai, sau khi chứng kiến ​​​​mức tăng 72,86% trong chỉ số danh tiếng thương hiệu. EXO sẽ mở ra một thế giới âm nhạc khắc họa sống động chủ đề tình yêu thông qua album đầy đủ thứ tư của họ, "REVERXE", phát hành ngày 19/1/2026.
708520e0-1d8f-4c03-ab24-1ca2b427fa37.jpg
SEVENTEEN đã có sáu album lọt vào bảng xếp hạng album thường niên trong nước của Circle Chart, nhiều nhất so với bất kỳ nhóm nhạc nào khác trong năm 2025. The8, Mingyu và Vernon được đề cử giải thưởng "iHeartRadio Music Awards 2026" cho màn hợp tác với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Pink Panthers trong ca khúc "Illegally + Seventeen". Trong khi đó, SEVENTEEN tiếp tục các hoạt động bùng nổ trong năm nay. Dokyeom và Seungkwan sẽ phát hành mini-album đầu tiên, "Soyaegok", vào ngày 12/1. S.Coups và Mingyu cũng sẽ có các buổi biểu diễn trong nước và quốc tế. SEVENTEEN xếp thứ tư trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này.
8cb6fdac-19cd-4a76-89ed-d61ef5f475fc.jpg
Stray Kids đứng thứ ba, và cuối cùng, BIGBANG đứng thứ năm.
Tuệ Nghi
#Xu hướng nhóm nhạc thế hệ thứ hai và thứ ba #Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu Kpop #Ảnh hưởng của truyền thông và phản hồi cộng đồng #Sự trở lại của các nhóm nhạc nổi bật #Tăng trưởng và cạnh tranh trong Kpop tháng 1/2026

