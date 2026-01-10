Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những bó hoa LEGO bị lôi vào cuộc chiến sau khi xuất hiện với Yoo Jae Suk tại 'MBC Entertainment Awards 2025'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngành công nghiệp hoa tươi Hàn Quốc chỉ trích những bó hoa LEGO, sau khi Yoo Jae Suk xuất hiện với chúng tại 'Lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2025'.

Ngành công nghiệp hoa tươi của Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, sau khi những bó hoa đồ chơi được sử dụng trong một lễ trao giải truyền hình lớn cuối năm, cho rằng quyết định này làm suy yếu một ngành vốn đã đang gặp nhiều khó khăn.

mbc-ent-winners.jpg

Theo Hiệp hội Người bán hoa Hàn Quốc, nhóm này đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào ngày 10/1, chỉ trích việc sử dụng bó hoa LEGO tại Lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2025: "Việc sử dụng bó hoa đồ chơi đã gây thêm tổn thương cho những người trồng hoa và người bán hoa, vốn đã phải chịu thiệt hại do suy thoái kinh tế và chi tiêu của người tiêu dùng giảm sút". Họ cũng nói thêm rằng, những lựa chọn như vậy có thể khiến công chúng coi bó hoa tươi là không hiệu quả hoặc đầy nhược điểm.

10345-flower-arrangement-flower-closeups.jpg

Hiệp hội nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp hoa tươi của Hàn Quốc hỗ trợ hơn 20.000 chủ cửa hàng hoa nhỏ, cùng với một lượng lớn nông dân trồng hoa, khiến việc tiêu thụ hoa tươi gắn liền trực tiếp với sinh kế của họ. Hiệp hội cũng chỉ ra rằng, Chính phủ đang tích cực thúc đẩy việc tiêu thụ hoa và văn hóa hoa trong đời sống thường nhật, thông qua các biện pháp chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp hoa tươi: “Trong bối cảnh này, việc sử dụng hoa đồ chơi trong một chương trình truyền hình có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực chính sách này”. Vụ tranh cãi dường như bắt nguồn từ lễ trao giải được tổ chức vào ngày 29/12, trong đó tất cả những người nhận giải đều được tặng những bó hoa làm bằng hoa LEGO thay vì những bó hoa tươi truyền thống. Đây là lần đầu tiên, một đài truyền hình lớn thay thế những bó hoa tươi bằng hoa đồ chơi tại một lễ trao giải.

hoa-lego.jpg

Diễn viên hài kiêm MC quốc gia Yoo Jae Suk nằm trong số những người nhận giải được nhìn thấy cầm bó hoa LEGO, thu hút thêm sự chú ý đến vấn đề này, do tầm ảnh hưởng lớn của anh. Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ý nghĩa biểu tượng, tính bền vững và tác động kinh tế rộng lớn hơn của các quyết định sáng tạo được đưa ra bởi các chương trình truyền hình có tầm ảnh hưởng.

Tuệ Nghi
#Ảnh hưởng của hoa LEGO trong lễ trao giải #Phản đối ngành công nghiệp hoa tươi Hàn Quốc #Tác động kinh tế của việc sử dụng hoa đồ chơi #Chính sách thúc đẩy ngành hoa tươi Hàn Quốc #Biểu tượng và ý nghĩa của bó hoa trong truyền hình #Tranh cãi về sáng tạo trong lễ trao giải #Tác động của truyền hình đến ngành hoa #Suy thoái ngành hoa tươi và phản ứng xã hội

