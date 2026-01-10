MC Khánh Vy, Double2T cùng những thủ lĩnh genZ mang giấc mơ thay đổi cộng đồng

SVO - Sau hành trình dài tìm kiếm và mài giũa những ý tưởng sáng tạo, trận Chung kết toàn quốc 'Sinh viên thế hệ mới 2025' sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h, Chủ Nhật, ngày 11/1/2026, với những dự án cộng đồng 'triệu đô' của sinh viên bước ra khỏi trang giấy để đối diện với thực tế khắc nghiệt.

Khác biệt hoàn toàn với những mùa trước, Chung kết năm nay là một "đấu trường" đúng nghĩa, với 3 vòng thi nghẹt thở: Báo cáo kết quả dự án, Tiếp sức phản biện và Soi chiếu tương lai. Khán giả sẽ được chứng kiến những màn đối thoại sòng phẳng, không khoan nhượng giữa các đội thi và hội đồng giám khảo là những chuyên gia hàng đầu.

Đội giành ngôi vị quán quân sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cùng bằng khen từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn cả giải thưởng, đó là cơ hội để các dự án sinh viên nhận được sự đầu tư và cố vấn từ các founder, chuyên gia để tiếp tục phát triển bền vững sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi.

MC Khánh Vy háo hức để tìm ra Quán quân của 'Sinh viên thế hệ mới 2025'.

Những đội đi vào đến vòng Chung kết cũng đều là đối thủ đáng gờm: Dự án Chilicap của sinh viên Yersin Đà Lạt, Vươn mình cùng nền tảng số dự án cộng đồng của ĐHQG Hà Nội, Còn nét Gen là một cuộc cách mạng về lối sống của Gen Z đến từ ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM.

GS. TS Trần Xuân Bách - Giảng viên trường ĐH Y - Dược (ĐHQG Hà Nội), giám khảo của chương trình nhận xét: Một trong những điểm đặc biệt của các đội tham gia vòng Chung kết năm nay, đó là tính giá trị của các dự án. Dường như các bạn không bị giới hạn trong vai trò sinh viên của mình, mà các dự án của các bạn đã vươn tới các vấn đề hết sức nóng bỏng của xã hội, như phát triển bền vững, sự tham gia của các cộng đồng yếu thế vào sự phát triển kinh tế xã hội. Các bạn đã vượt qua ranh giới về mặt chuyên môn, ứng dụng những yếu tố về công nghệ, những yếu tố về chuyển đổi số để gia tăng tính thương mại và có thể nhân rộng trong tương lai.

GS. TS Trần Xuân Bách đánh giá cao sáng tạo của sinh viên và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Dẫn dắt đêm chung kết Sinh viên thế hệ mới 2025 là bộ đôi MC Khánh Vy – cô nàng "đa ngôn ngữ" tràn đầy năng lượng và Quang Bảo – nam MC lịch lãm, sắc sảo. Sự kết hợp của họ hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc.

Bên cạnh đó, khách mời Double2T cũng sẽ mang đến những khoảnh khắc thú vị với âm nhạc, tạo nên những kết nối mạnh mẽ với khán giả. Theo "bật mí" của BTC, sân khấu đêm Chung kết được đầu tư quy mô với hệ thống visual và âm thanh hiện đại, những màn trình diễn nghệ thuật bùng nổ. Và hấp dẫn hơn cả là khán giả sẽ được chứng kiến cách Gen Z giải quyết các vấn đề nóng hổi của xã hội, từ môi trường, giáo dục đến phát triển bền vững.