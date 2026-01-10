Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Duy Nhất 'hắc hoá' cùng võ thuật đáng gờm trên đường đua phim Tết

Theo chia sẻ từ ê kíp, phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là kết quả của hành trình phát triển kéo dài gần 10 năm, cùng 2 lần đổi tên. Từ những trang kịch bản đầu tiên năm 2016 đến khi được tái cấu trúc toàn diện về nội dung, hình thức và tư duy điện ảnh, bộ phim đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi là thể loại hành động duy nhất gia nhập đường đua phim Tết 2026. Với tên gọi Ve sầu thoát xác, nhà sản xuất mong muốn rũ bỏ phiên bản cũ để tạo nên phiên bản mới thú vị và cuốn hút hơn.

Ê kíp 'Chiến Nam: Ve sầu thoát xác' ra mắt khán giả sau 10 năm thực hiện.

Phim xoay quanh nhân vật Chiến Nam (Longka thủ vai), một chiến sĩ công an được xây dựng với hình ảnh bản lĩnh, kiên cường, sẵn sàng dấn thân trong cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức. Nhân vật đại diện cho hình tượng người chiến sĩ bảo vệ lẽ phải, đối mặt với những thế lực ngầm ngày càng tinh vi và phức tạp. Longka cho biết, anh bị đứt dây chằng chéo trước từ năm 2016. Thay vì phẫu thuật, Longka bó chân để tiếp tục quay phim vì áp lực kinh phí và thời gian. Anh dự định chỉ sau khi phim ra mắt vào đầu năm 2026 mới dành thời gian để phục hồi cơ thể.

Đối đầu với Longka chính là nhân vật Sói Xám, do Duy Nhất thủ vai. Sau khi gây ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Duy Nhất tiếp tục được mong chờ sẽ làm nên chuyện tại dự án này. Những màn so tài võ thuật vừa được "nhá hàng" cũng khiến người hâm mộ mong chờ được thưởng thức trọn vẹn các trận tranh hùng của anh với Longka trên màn ảnh rộng.

Duy Nhất và Longka có những màn so tài võ thuật đẹp mắt trong phim.

Một trong những điểm nhấn của tác phẩm là việc lần đầu tiên giới thiệu khái niệm “Masiness” (kết hợp giữa Mafia và Business) – mô hình tội phạm núp bóng pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Trong phim, tập đoàn bất động sản hư cấu Thái Minh Legend là hiện thân của sự tha hóa quyền lực, nơi các giao dịch phi pháp được che đậy bằng vẻ ngoài hào nhoáng. Tác phẩm cũng phản ánh thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh giả tạo để thao túng tâm lý và trục lợi từ nỗi sợ hãi của người dân.

Bên cạnh yếu tố tâm lý – tội phạm, phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác gây chú ý với các cảnh hành động võ thuật thực chiến. Phim lần đầu điện ảnh hóa môn phái Votado (Võ Đạo Pháp), kết hợp cùng Muay Thái, hướng đến các pha giao đấu chân thực, hạn chế sử dụng kỹ xảo. Diễn viên Trương Minh Cường cũng được giới thiệu là người "cứu nguy" cho bộ phim, khi đồng ý thủ vai chính trong phim. Sự xuất hiện của nam diễn viên cũng hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu kịch tính trên màn ảnh rộng đầu năm mới.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Huỳnh Phương, Vinh Râu… Phim do Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình đồng đạo diễn, với Đặng Bảo Trân giữ vai trò giám đốc sản xuất. Như vậy, sau Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở thì Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chính thức gia nhập và "mở bát'" cho mùa phim Tết 2026 năm nay.