Diva hết thời mượn danh tiếng ca sĩ gen Z để lấy lại hào quang, phim Thái 'gây sốc' với hình ảnh hồn ma váy đỏ ám ảnh

SVO - Thời điểm đầu năm 2026, điện ảnh Thái Lan liên tục ra mắt các 'bom tấn' tại thị trường Việt Nam, càng làm cho cuộc đua phim chiếu rạp thêm gay cấn bên cạnh các tác phẩm từ Hàn Quốc.

Bộ phim ám ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng

Phim điện ảnh Nhà trấn quỷ - Our house đã phát hành poster và prailer chính thức, hứa hẹn về trải nghiệm kinh dị đặc sắc cho khán giả Việt. Tác phẩm xuất sắc vươn lên vị trí phim điện ảnh Thái Lan có doanh thu cao thứ hai trong năm chỉ sau một tháng ra rạp, khá sát nút vị trí thứ nhất do Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3 nắm giữ.

Poster phim gây ấn tượng khi diễn tả hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự hận thù đang nhìn qua tấm rèm cửa đầy máu me. Cùng với đó, trailer phim có nhịp điệu gay cấn, đan xen các tình tiết kịch tính giữa cuộc sống thực và thế giới tâm linh.

Phim kinh dị Nhà trấn quỷ được lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trên The ghost radio, do host Khun Nuad kể lại và thuộc nhóm series được theo dõi nhiều nhất của chương trình, với mạch truyện kéo dài suốt 4 phần, từ năm 2020 đến 2024.

Trong trailer, những dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện, từ người hàng xóm thực hiện các nghi thức kỳ quái, người phụ nữ bí ẩn thường xuyên dõi mắt qua cửa sổ, cho đến hành vi khó lý giải của nhân viên bảo vệ.

Chia sẻ về lựa chọn dàn diễn viên cho Nhà trấn quỷ, đạo diễn cho biết, anh cần một “gia đình mới” đúng với tinh thần câu chuyện. Đó là những con người không quá trẻ cũng chưa quá già, đang ở giai đoạn bắt đầu xây dựng tổ ấm và sự ổn định.

Nhân vật nữ chính được xây dựng với nội lực mạnh mẽ chứ không chỉ là nạn nhân và Kotchabel Sarunrat mang đến nguồn năng lượng tươi mới, “chưa bị đóng khung” của một gương mặt điện ảnh lần đầu chạm ngõ.

Trong khi đó, Bowkylion cũng lần đầu đóng phim và được chọn vào vai hồn ma bởi khí chất rất riêng. Đôi mắt lớn, giàu biểu cảm cùng nét diễn tự nhiên, không sắp đặt của Bowkylion giúp nhân vật Nok hiện lên vừa đáng sợ vừa ám ảnh, đúng với tinh thần mà đạo diễn theo đuổi.

“Đóa hồng lai Đức” của làng giải trí Thái Lan trở lại

Người đẹp và quái lạ xoay quanh câu chuyện về Plaifun (do Jacqueline Muench thủ vai) vốn là một diva huyền thoại của thập niên 1990, từng được mệnh danh là “em gái quốc dân Thái Lan”. Ở đỉnh cao sự nghiệp, Plaifun từng bán được hơn 2 triệu bản album và sở hữu một "bản hit" tiếng Anh gây tiếng vang khắp châu Á.

Tuy nhiên, những tin đồn và thị phi xoay quanh đời sống tình cảm đã nhanh chóng đẩy cô chạm đáy sự nghiệp. Sau thời gian dài vắng bóng, Plaifun quyết tâm trở lại sân khấu để giành lại ánh hào quang năm xưa. Trong concert tái xuất, cô mời nhóm nhạc thần tượng gen Z TAKHLI cùng biểu diễn, với hy vọng sức hút của họ sẽ giúp cô hồi sinh sự nghiệp ở tuổi 41.

Cuộc đối đầu đầy trớ trêu trên sân khấu concert trở thành “trận chiến” quyết định ai mới là diva thực thụ, mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, vừa châm biếm vừa giàu tính giải trí.

Dù Plaifun là một nhân vật hư cấu, hãng phim vẫn kỳ công thực hiện các video review dạng tài liệu phóng sự, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng có thật tại Thái Lan, nhằm xây dựng hình ảnh Plaifun như một biểu tượng âm nhạc từng tồn tại đầy thú vị.

Riêng nữ chính Jacqueline Muench là diễn viên, người mẫu, ca sĩ và MC mang hai dòng máu Đức - Thái. Cô thường được truyền thông ưu ái gọi là “đóa hồng lai Đức” của làng giải trí Thái Lan. Jacqueline từng trực thuộc Channel 3, ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, đồng thời hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực giải trí.

Trong Người đẹp và quái lạ, Jacqueline Muench lần đầu đảm nhận vai nữ chính Plaifun, trực tiếp thể hiện các phần trình diễn ca khúc của nhân vật trong phim, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về giọng hát bên cạnh diễn xuất.

Bộ phim quy tụ toàn "sao hạng A" xứ củ sâm

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nội dung sáng tạo cùng dàn diễn viên tài tử đỉnh cao, Đại ca ha ha ha là tựa phim hài hành động tuyệt hảo để khởi đầu một năm 2026 bùng nổ của phim Hàn tại thị trường rạp Việt.

Nội dung của phim lấy bối cảnh xã hội đen với băng đảng tranh quyền đoạt vị, phim lầy lội biến cuộc đua kế nhiệm ghế ông trùm thành một “đại chiến né chức” dở khóc dở cười.

Sau sự ra đi đột ngột của đại ca cũ, các ứng cử viên hàng đầu như Soon Tae, Kang Pyo và Pan Ho đều tìm đủ cách để thua cuộc bầu chọn nhưng chẳng ngờ mọi chuyện lại không diễn biến như họ mong muốn.

Cực chẳng đã, ba người với ba cách thức khác nhau đã nỗ lực hết sức để vươn tới ước mơ của đời mình. Không chỉ gây ấn tượng với những miếng hài sáng tạo, phim còn tạo nên những tình huống hỗn loạn xen lẫn các pha hành động mãn nhãn, khiến khán giả không thể rời mắt.

Một trong những lý do thuyết phục nhất để không bỏ lỡ Đại ca ha ha ha chính là dàn diễn viên “đỉnh chóp”, với đội hình toàn "sao hạng A" xứ củ sâm. Chỉ cần nghe tên bộ ba Jo Woo Jin, Jung Kyung Ho và Park Ji Hwan thì khán giả đã không thể nhịn được cười.

Những "sao nam" này từ lâu đã là bảo chứng cho mảng phim hài của điện ảnh Hàn. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lee Sung Min là "ngôi sao" từng đóng vai ông trùm trong siêu phẩm rating Cậu Út nhà tài phiệt giờ đây tiếp tục làm đại ca trên màn ảnh rộng, hứa hẹn cho thấy một khía cạnh “lầy lội” khác biệt và lôi cuốn.