Song Hye Kyo và Gong Yoo hoàn thành quay phim 'Slowly, Intensely'

SVO - Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc. Dự án lớn quy tụ các siêu sao Song Hye Kyo và Gong Yoo cùng nhà văn huyền thoại Noh Hee Kyung, cuối cùng đã hoàn thành quá trình quay phim.

Bộ phim hiện đang được biết đến với hai tựa đề tiềm năng. Mặc dù được gọi là Show Business, nhưng bản dịch sát nghĩa của tựa đề tiếng Hàn trong quá trình sản xuất là Slowly, Intensely (Cheoncheonhi Gangryeolhage). Tựa đề tiếng Anh chính thức vẫn chưa được chốt.

Ngày 10/1, Song Hye Kyo thông báo kết thúc hành trình bằng cách đăng tải một bức ảnh đen trắng trên mạng xã hội, cho thấy bốn cuốn kịch bản đã sờn rách, kèm theo chú thích: "Chậm mà chắc (tạm dịch), chuyến đi cuối cùng". Hình ảnh nhấn mạnh nỗ lực phi thường mà cô đã bỏ ra cho dự án trong suốt một năm qua.

song-hye-kyo.jpg

Đây là một series gốc của Netflix, được cho là có kinh phí hơn 75,3 tỷ won (khoảng 57 triệu đôla Mỹ). Quá trình quay phim cho series 22 tập bắt đầu vào tháng 1/2025 và mất trọn một năm để hoàn thành. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc những năm 1960 và 1980, khắc họa niềm đam mê và những khó khăn của những người mơ ước thành công qua diễn xuất của dàn diễn viên toàn 'sao' Gong Yoo, Kim Seol Hyun, Cha Seung Won và Lee Ha Nee cùng với Song Hye Kyo.

b3pwbw-3f.jpg
Song Hye Kyo vào vai Min-ja, một người phụ nữ đã trải qua nhiều khó khăn từ thời thơ ấu, và dần hình thành nên một nội tâm mạnh mẽ. Min-ja, một nhân vật dám mạo hiểm cả đời để nắm bắt cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, là động lực chính của câu chuyện. Bộ phim này đặc biệt có ý nghĩa vì đánh dấu lần hợp tác thứ ba giữa Song Hye Kyo và nhà văn Noh Hee Kyung, sau hai tác phẩm kinh điển "The World That They Live In" (2008) và "That Winter, the Wind Blows" (2013).
73b26n-3f.jpg
Gong Yoo vào vai Dong-gu, người bạn lâu năm của Min-ja, người sau này cùng cô bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Dong-gu sở hữu tính cách thuần khiết và kiên định, luôn sẵn lòng lắng nghe mọi điều Min-ja nói. Gong Yoo tái hợp với đạo diễn Lee Yoon Jung sau bộ phim "The 1st Shop of Coffee Prince".

Kim Seol Hyun cũng tham gia diễn xuất trong vai Min-hee, người có mối quan hệ yêu ghét với Min-ja từ thời thơ ấu. Cha Seung Won góp mặt trong dàn diễn viên với vai Gil-yeo, một nhà soạn nhạc hàng đầu thời bấy giờ.

Thuý Phương
