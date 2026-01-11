Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lương Thế Thành, Pháo và 52Hz khiến 'dàn sao' của 'Running man Vietnam' đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác

SVO - Đồng hành cùng dàn cast quen thuộc của 'Running man Vietnam' là bộ ba khách mời Lương Thế Thành, Pháo và 52Hz, đã tạo nên một tập phát sóng đầy năng lượng và những màn 'hòa tan' khó quên.

Tiếp tục tinh thần “mỗi tuần là một bộ phim”, Tập 14: Thứ Hai rồi, Đi làm thôi của Running Man Vietnam mùa 3 đưa khán giả và dàn cast vào bối cảnh văn phòng đầy kịch tính tại Tập đoàn R.

rnm3-tcbc-eps14-29.jpg

Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ sáng sớm. Các thành viên phải di chuyển bằng tàu điện Metro và vượt qua loạt thử thách "oái oăm" để kịp giờ chấm công. Dàn nhân viên được chia thành 5 cặp đôi gồm: Trấn Thành - 52Hz, Quang Tuấn - Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus - Lương Thế Thành, Quang Trung - Quân A.P và Liên Bỉnh Phát - Pháo.

rnm3-tcbc-eps14-18.jpg

Trải qua các nhiệm vụ đầy gay cấn và hài hước như Đồng sức đồng lòng, Tinh thông tường tận, cuộc đua xé bảng tên trở nên gay cấn khi các đội phải tìm đủ dấu mộc để "khai mở" quyền xé bảng tên cho thực tập sinh.

rnm3-tcbc-eps14-04.jpg

Khách mời Pháo nhận được "cơn mưa lời khen" nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ, nắm chặt bảng tên đến phút cuối cùng trước dàn anh chị đầy kinh nghiệm. Cặp đôi mưu mẹo Lan Ngọc và Quang Tuấn nhanh chóng sở hữu đủ dấu mộc, giúp Quang Tuấn thực hiện màn phục thù huyền thoại, xé toạc bảng tên của Anh Tú Atus.

rnm3-tcbc-eps14-08.jpg

Trong khi đó, Trấn Thành vừa phải đi tìm dấu mộc cho 52Hz, vừa phải đối đầu với liên minh vây bắt của Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn và Quân A.P. Dù thoát nạn ngoạn mục trong lần đầu và xé được bảng tên Quân A.P, nhưng cuối cùng, anh vẫn bại trận trước sức mạnh tập thể. Trận chiến giữa ba cô gái Lan Ngọc, Pháo và 52Hz cũng khiến khán giả mãn nhãn bởi sức mạnh đáng gờm của các quý cô.

rnm3-tcbc-eps14-10.jpg

Tập này khép lại với chiến thắng thuyết phục của Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì một "cú twist" chấn động xuất hiện khi có 3 "linh hồn" đang mạo danh nhân viên tập đoàn R. Nhiệm vụ của 7 nhân viên thật sự là phải hoàn thành công việc và rời công ty trước 12h đêm, mở ra một cuộc chiến tâm linh đầy ma mị trong tập tiếp theo.

