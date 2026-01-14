Từ ‘con số 0’ đến hành trình theo đuổi âm nhạc bằng cảm xúc thật

SVO - Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2004) sinh viên khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Văn Lang, đã vượt qua những ngã rẽ cuộc đời để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Từ một người “suýt” trở thành kỹ sư IT, Khoa đã tìm thấy con đường của mình trong âm nhạc, tự tay sáng tác và ra mắt ca khúc đầu tay, đánh dấu bước khởi đầu đầy hứa hẹn trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm thứ tư tại TP.HCM, là một cái tên quen thuộc trong giới sinh viên và cộng đồng mạng. Với biệt danh "Khoa Khóm Khỉnh" được bạn bè yêu mến đặt cho, và nghệ danh K-dan trên mạng xã hội, Khoa đang từng bước khẳng định bản thân trên con đường âm nhạc, với mong muốn được công chúng biết đến bằng những cảm xúc chân thật trong từng giai điệu, thay vì những ồn ào nhất thời.

Phạm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2004) đang là sinh viên khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Văn Lang.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành sinh viên âm nhạc, Đăng Khoa từng hướng đến trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Khoa đã chuẩn bị hành trang để bước chân vào giảng đường đại học với ngành học đầy tiềm năng này. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Khoa vẫn cảm thấy một sự băn khoăn, một điều gì đó chưa thực sự chắc chắn với lựa chọn của bản thân.

Đại dịch Covid-19 ập đến như một bước ngoặt, làm chậm lại nhịp sống hối hả và mang đến cho Khoa khoảng thời gian quý báu để lắng nghe trái tim mình. Chính trong những ngày tháng giãn cách xã hội, Khoa đã tìm thấy sợi dây kết nối đặc biệt với âm nhạc, thông qua những câu chuyện giản dị về ông bà.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành sinh viên âm nhạc, Đăng Khoa từng hướng đến trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin.

Khoa tâm sự: "Khi nghe ba mẹ kể rằng cả hai bên gia đình ngày xưa đều từng gắn bó với âm nhạc – những câu chuyện rất giản dị như ông đàn cho bà hát, ông bà đến với nhau bằng âm nhạc – mình bắt đầu cảm nhận được một sự kết nối rất đặc biệt".

Dù hoàn cảnh lịch sử không cho phép ông bà theo đuổi đam mê âm nhạc, nhưng những câu chuyện ấy đã gieo vào lòng Khoa một hạt mầm, thôi thúc anh khám phá và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Từ câu chuyện giản dị về ông bà, Khoa đã tìm thấy sợi dây kết nối đặc biệt với âm nhạc.

Quyết định rẽ hướng sang âm nhạc, Khoa bắt đầu hành trình của bản thân từ "con số 0". Kiến thức âm nhạc của anh khi ấy chỉ là một trang giấy trắng. Khoa tâm sự: "Hành trình kết nối bản thân với âm nhạc không hề dễ dàng, có những lúc mình hoang mang và nghi ngờ chính mình".

May mắn thay, trên con đường chông gai ấy, Khoa đã gặp được những người thầy, người cô tận tâm, không chỉ truyền dạy kiến thức chuyên môn mà còn giúp anh định hình nhân cách và tìm kiếm bản sắc riêng.

Khi bước chân vào môi trường Đại học Văn Lang, Khoa tiếp tục đối mặt với những thử thách mới. Anh từng cảm thấy lạc lõng trong một không gian hoàn toàn xa lạ, phải bắt đầu lại từ những kiến thức cơ bản nhất. "Từ lần thi học kỳ đầu tiên đứng trước mọi người để trình diễn còn thể hiện chưa tốt, cho đến những học kỳ sau, mình dần nhận được những lời khen, sự ghi nhận về sự tiến bộ", Khoa nhớ lại.

Khoa bắt đầu hành trình của bản thân từ "con số 0".

Sự công nhận và động viên từ thầy cô, bạn bè đã trở thành động lực to lớn để anh tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân. Từ những trải nghiệm đó, Khoa rút ra một bài học quý giá: "Chỉ cần kiên trì từng ngày, dù trong hoàn cảnh nào, rồi cũng sẽ đến lúc gặt hái được quả ngọt".

Bước ra khỏi môi trường đại học, Khoa tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi tìm kiếm cơ hội thực tế. Anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội đi dạy thanh nhạc để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm, từng bước hiện thực hóa ước mơ tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng. Tuy nhiên, con đường này không hề trải đầy hoa hồng. Khoa đã trải qua không ít lần thất bại, bị từ chối, thậm chí có lúc chán nản và muốn bỏ cuộc.

May mắn thay, bên cạnh Khoa luôn có những người bạn thân thiết, sẵn sàng động viên, nhắc nhở anh không được vội vàng và xem mỗi lần thất bại là một bài học kinh nghiệm quý giá. Nhờ sự ủng hộ và động viên từ bạn bè, Khoa đã không bỏ cuộc và tiếp tục nỗ lực trên con đường mình đã chọn.

Sự công nhận và động viên từ thầy cô, bạn bè đã trở thành động lực to lớn để Khoa tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực không ngừng, Khoa đã có cơ hội được đứng lớp, dạy thanh nhạc tại một trung tâm. Dù quy mô trung tâm không quá lớn, nhưng đối với Khoa, đây là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, bởi anh đã được làm công việc bản thân yêu thích và từng bước kiểm soát được con đường mình đi.

Tháng 1 năm 2026, khi mọi thứ dần ổn định, Khoa đủ tự tin để thực hiện một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân: tự tay sáng tác và cho ra mắt ca khúc đầu tay mang tên "Khó đến vậy sao?". Đây là "đứa con tinh thần" mà Khoa đã ấp ủ bằng tất cả cảm xúc và sự trân trọng. Anh đã dồn tất cả tâm huyết và tình cảm vào từng giai điệu, từng lời ca, với mong muốn truyền tải những cảm xúc chân thật nhất đến người nghe.

Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả đã mang đến cho Khoa niềm hạnh phúc và sự biết ơn vô bờ bến. Anh cảm thấy những nỗ lực và cố gắng của mình đã được đền đáp, và đây là động lực to lớn để anh tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho âm nhạc.

Khoa lựa chọn hướng đến những cảm xúc chân thật trong từng giai điệu, thay vì những ồn ào nhất thời.

Trong thời gian tới, Khoa dự định sẽ tiếp tục ấp ủ và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa, với mong muốn được khán giả đồng hành và lắng nghe. Anh luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nâng cao chất lượng âm nhạc của mình, đồng thời tìm kiếm những ý tưởng mới lạ, độc đáo để mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc thú vị và đáng nhớ.

Với Khoa, âm nhạc là một hành trình dài, và anh luôn tự nhắc nhở bản thân bằng câu nói yêu thích: "Âm nhạc không cần vội, cảm xúc thì cần thật". Đây là phương châm sống và làm việc mà Khoa luôn tâm niệm, giúp anh giữ vững đam mê và đi đúng hướng trên con đường âm nhạc của bản thân.

(Ảnh: NVCC)