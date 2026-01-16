Đảng viên trẻ là sinh viên gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

SVO - Trong không khí hân hoan cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những đảng viên trẻ là sinh viên, học viên các trường đại học đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng. Từ giảng đường đến thực tiễn rèn luyện, những đảng viên trẻ là sinh viên bày tỏ niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển mới.

Niềm tin từ giảng đường đại học

Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, khoa học và sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng; ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể, đồng bộ và mang tính đột phá, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chặt giữa nhà trường với thực tiễn xã hội và yêu cầu của thị trường lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và trọng dụng nhân tài trẻ. Việc xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, tư duy sáng tạo, bản lĩnh chính trị kiên định và tinh thần cống hiến sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sức mạnh nội sinh và bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Sinh viên không chỉ là lực lượng tiếp thu tri thức mà còn là chủ thể sáng tạo, là nguồn lực quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, dấn thân và cống hiến trong thanh niên, để mỗi sinh viên, mỗi đảng viên trẻ thực sự trở thành hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là một đảng viên trẻ, tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, sẽ ra sức học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục các cấp đặc biệt là giáo dục đại học

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định chủ trương “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, có những quyết sách đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục các cấp đặc biệt là giáo dục đại học. Học sinh, sinh viên Việt Nam cần được học tập và phát triển trong môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế, lý thuyết gắn chặt với thực tiễn, được tiếp cận mạnh mẽ với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI... để người trẻ có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững song hành cùng các mục tiêu trọng tâm khác của quốc gia.

Bên cạnh đó, tôi tin tưởng Đại hội tiếp tục có những chủ trương mạnh mẽ, chính sách thiết thực hơn nữa về phát triển và giữ chân nhân tài trẻ, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ, cán bộ trẻ. Tôi hy vọng sẽ có cơ chế đặc thù, môi trường khởi nghiệp sáng tạo thuận lợi, cùng chính sách đãi ngộ xứng đáng để các bạn trẻ có lý tưởng, có tài năng yên tâm cống hiến, tránh tình trạng chảy máu chất xám.

Với vai trò là sinh viên và đảng viên trẻ, là lực lượng kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, tôi xác định trách nhiệm của bản thân trong giai đoạn mới: không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tri thức chuyên môn và kỹ năng thực hành; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, tôi cũng mong lực lượng học sinh - sinh viên, đảng viên trẻ sẽ tiếp tục được Đảng và Nhà nước tin tưởng, tạo điều kiện để thực sự trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tin tưởng mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra một dấu mốc, giai đoạn phát triển mới rực rỡ, hưng thịnh đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng và trách nhiệm của đảng viên trẻ

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ là một dấu mốc quan trọng mở ra những định hướng mang tính chiến lược, góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi mong Đại hội sẽ dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế. Đồng thời, tôi tin rằng Đại hội sẽ khẳng định rõ vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ đảng viên trẻ như một lực lượng tiên phong, gương mẫu, xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, hùng hậu của Đảng - từ đó xây dựng những chủ trương, chính sách lớn, tạo môi trường thuận lợi để các đảng viên trẻ có cơ hội cống hiến, kế thừa những thành tựu của thế hệ cha anh. Trên tinh thần và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, bản thân tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc không ngừng rèn luyện, học tập và cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng chính sách đãi ngộ để khuyến khích và tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ

Trước xu thế bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng y tế hiện đại, tạo điều kiện để sinh viên sớm được tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó là những chính sách phát triển hơn nữa trong mô hình Trường - Viện, là mô hình giúp sinh viên y khoa có thể nâng cao chất lượng đào tạo cả về lý thuyết và thực hành lâm sàng cũng như phát huy tối đa năng lực nghiên cứu khoa học.

Đào tạo y khoa là một quá trình đặc thù và lâu dài. Tôi cũng rất kỳ vọng Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách đãi ngộ tương xứng để khuyến khích và tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ được tập trung chuyên môn và yên tâm công tác.

Hòa chung khát vọng vươn mình của dân tộc, trước bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, tôi xác định tâm thế bản thân phải luôn kiên định với lý tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, trang bị những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để có thể vững chuyên môn, giàu y đức cũng như rèn luyện ngoại ngữ để sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Thế hệ bác sĩ tương lai đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên vươn mình cho dân tộc.