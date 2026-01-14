Gặp U23 UAE ở tứ kết: Thử thách cực đại cho U23 Việt Nam

SVO - Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết là U23 UAE - một "hòn đá tảng" thực sự nếu xét trên cả lịch sử đối đầu lẫn năng lực thi đấu. Tuy nhiên, ở thế dựa lưng tường, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có quyền mơ về một kịch bản "địa chấn".

Lịch sử không đứng về phía chúng ta

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, người hâm mộ có lý do để lo lắng. Trong 7 lần chạm trán ở cấp độ U23 kể từ năm 2014 đến nay, U23 Việt Nam chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Cụ thể, chúng ta hòa 3 trận và để thua tới 4 trận. Chênh lệch càng rõ rệt hơn ở chỉ số bàn thắng bại: U23 UAE đã 15 lần xé lưới Việt Nam, trong khi các "Chiến binh Sao Vàng" chỉ có vỏn vẹn 5 pha lập công.

Ký ức buồn gần nhất diễn ra vào tháng Ba năm 2023. Trong một trận giao hữu, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà 0-4. Trước đó, vào tháng Năm năm 2022, đội bóng Tây Á cũng dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Những kết quả này phản ánh sự chênh lệch đáng kể về thể hình, thể lực và khả năng tổ chức lối chơi giữa hai nền bóng đá.

Ngay cả ở các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam cũng thường xuyên gặp khó trước đối thủ này. Điển hình là tại VCK U23 châu Á 2020, hai đội hòa nhau 0-0 trong thế trận chặt chẽ, còn trước đó ở giải đấu năm 2016, chúng ta để thua 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tại sân chơi Asiad 2018, U23 Việt Nam dù cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút nhưng cuối cùng vẫn thất bại 3-4 trên chấm luân lưu ở trận tranh huy chương đồng.

"Kẻ hủy diệt" với sơ đồ 4-2-3-1

U23 UAE là khách quen của các giải trẻ châu lục. Họ từng lọt vào tứ kết các năm 2013, 2016, 2020 và giành Huy chương Đồng bóng đá nam tại ASIAD 2018.

UAE giành vé vào tứ kết AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026 dù bị Syria cầm hòa 1-1. (Ảnh: AFC)

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE vận hành trơn tru với sơ đồ 4-2-3-1. Triết lý của họ là ưu tiên sự chắc chắn và kỷ luật. Hai tiền vệ trung tâm đóng vai trò giữ nhịp, tạo bệ phóng cho bộ ba tấn công phía trên và một trung phong cắm làm điểm đến cho các pha bóng.

Điểm mạnh đáng sợ nhất của đội bóng Tây Á là nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái. Họ đặc biệt nguy hiểm ở những pha đánh vỗ mặt trực diện và các tình huống cố định.

Chờ đợi "cú hích" từ thầy trò Kim Sang-sik

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía U23 UAE, nhưng bóng đá không phải là phép cộng của những con số trong quá khứ. U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với tâm thế đã khác, sự tự tin được tích lũy qua từng trận đấu tại vòng bảng.

Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 tới đây được kỳ vọng là thời điểm để thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra sự khác biệt. Phá vỡ thống kê buồn, vượt qua "khắc tinh" để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu Á là mệnh lệnh trái tim của hàng triệu người hâm mộ lúc này.