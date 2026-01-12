Ca sĩ Lê Thanh Phong: ‘Chủ Nhật Đỏ khiến tôi được sống lại tuổi 18 đầy nhiệt huyết’

SVO - Lần đầu đứng trên sân khấu “Chủ Nhật Đỏ”, ca sĩ Lê Thanh Phong không chỉ mang đến những ca khúc giàu cảm xúc, mà còn tìm lại nguyên vẹn ký ức của một thời sinh viên từng gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện. Với anh, “Chủ Nhật Đỏ” không đơn thuần là một chương trình, mà là nơi tuổi trẻ được cống hiến và sống trách nhiệm với cộng đồng.

“Chủ Nhật Đỏ” là chương trình hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong đồng tổ chức, đã bước sang năm thứ 18, tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn sinh viên, người trẻ trên cả nước. Năm nay, ca sĩ Lê Thanh Phong lần đầu tiên góp mặt với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.

Ca sĩ Lê Thanh Phong lần đầu đứng trên sân khấu “Chủ Nhật Đỏ”.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu đứng trên sân khấu “Chủ Nhật Đỏ”, Lê Thanh Phong thừa nhận anh đã có một “cuộc trở về” rất xúc động.

“Cảm giác đầu tiên của tôi là như được sống lại những ngày mình còn là sinh viên năm nhất. Khi ấy, tôi học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và câu lạc bộ đầu tiên tôi tham gia chính là Câu lạc bộ Sinh viên hiến máu tình nguyện. Tôi vẫn nhớ cảm xúc trẻ trung, sôi động và cảm nhận được các khán giả phía dưới cũng có cảm xúc như vậy”, nam ca sĩ chia sẻ.

﻿ Khoảnh khắc Thanh Phong “sống lại” tuổi 18 trên sân khấu "Chủ Nhật Đỏ".

“Đứng trên sân khấu, nhìn xuống dưới là những gương mặt sinh viên rất trẻ, rất nhiệt huyết, tôi thực sự thấy mình như trẻ lại tuổi 18, đôi mươi. Không khí nhiệt huyết, chân thành và đầy yêu thương ấy đúng với tinh thần của cái tên ‘Chủ Nhật Đỏ’”, Thanh Phong nói.

Trong chương trình, Lê Thanh Phong thể hiện hai ca khúc: “Cung đàn mùa xuân” (Cao Việt Bách) và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Nguyễn Văn Chung).

“Buổi sáng hôm đó trời rất lạnh, cái lạnh đặc trưng của mùa đông khiến ai cũng run. Nhưng khi tôi bắt đầu hát ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’, tôi cảm nhận rõ sức nóng từ khán giả phía dưới”, anh kể.

Khoảnh khắc Thanh Phong giao lưu cùng sinh viên trong ngày hội “Chủ Nhật Đỏ”.

“Khoảnh khắc ấy rất thiêng liêng. Nghệ sĩ trên sân khấu và khán giả bên dưới đều cảm nhận được sự rung động, không chỉ của lòng người mà như cả thiên nhiên cũng đang hòa chung cảm xúc với chương trình. Đó là một kỷ niệm tôi sẽ nhớ rất lâu”, Thanh Phong chia sẻ.

Khi được hỏi về điều muốn nhắn gửi tới sinh viên, Lê Thanh Phong nhắc đến câu nói nổi tiếng trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”.

Theo anh, tuổi trẻ cũng giống như thanh xuân của chương trình Chủ Nhật Đỏ - chỉ đến một lần và đáng giá nhất khi được sống trọn vẹn bằng sự cống hiến.

Thanh Phong gửi gắm thông điệp sống cống hiến tới sinh viên.

“Tuổi trẻ của chúng ta không chỉ là học tập, làm việc cho riêng mình, mà còn là sống có trách nhiệm với cộng đồng, thượng tôn pháp luật và lan tỏa những giá trị tích cực. Được tham gia những hoạt động xã hội như ‘Chủ Nhật Đỏ’ là một vinh dự của người trẻ”, Thanh Phong nói.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc đăng ký tham gia, mà trở thành ý thức và trách nhiệm lâu dài của sinh viên đối với cộng đồng, quê hương và đất nước.

“Chủ Nhật Đỏ đã 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Tôi tin rằng, cùng với sức trẻ của sinh viên Việt Nam, chương trình sẽ còn tiếp tục viết thêm nhiều câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến”, anh nhấn mạnh.

Ảnh: Lê Vượng