ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Đại biểu trẻ gửi gắm kỳ vọng vào quyết sách đột phá tại Đại hội XIV

SVO - Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đại biểu trẻ bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước.

Sáng 19/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Là đại biểu tham dự Đại hội, anh Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, việc được tham dự Đại hội XIV là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo anh Trần Văn Đăng, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, anh chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội trên cơ sở tổng hợp thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, đóng góp vào việc hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Là đại biểu trẻ nhất của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, anh Trần Văn Đăng cho biết, anh ý thức sâu sắc về trọng trách của mình khi được tham dự một kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong quá trình tham gia thảo luận và góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV, anh tập trung chuyển tải các kiến nghị của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh gắn với yêu cầu phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trọng tâm là đề xuất Đảng quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới như chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn; qua đó tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cùng chung niềm tin và kỳ vọng, chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, các đại biểu mang theo niềm tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển mạnh của đất nước.

Chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Theo chị Nguyễn Ny Hương, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược tạo ra các bước phát triển đột phá mạnh mẽ, đồng thời tạo môi trường và động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị cũng bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách mang tính đột phá trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các đại biểu bày tỏ tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới, động lực mới để đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.