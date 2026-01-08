Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 13, khóa XII

SVO - Với nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến tổng kết nhiệm kỳ, định hướng công tác thời gian tới và chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Sáng 8/01, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII đã chính thức khai mạc. Hội nghị do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đồng chủ trì.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đoàn đang tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ, chuẩn bị các nội dung quan trọng hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, đồng thời cho ý kiến đối với nhiều nội dung chiến lược liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; các sự kiện, hoạt động và công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025; Báo cáo tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xem xét Dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; Dự thảo Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp Tỉnh năm 2026, làm cơ sở định hướng, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiều nội dung trọng tâm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã được đưa ra thảo luận, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình Đại hội; Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII; Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; đồng thời, thảo luận việc sửa đổi Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Các đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị.

Cùng với các nội dung chuyên môn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tổ chức Đoàn.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm cao của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.