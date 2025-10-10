Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII

SVO - Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII diễn ra tại Hà Nội, tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII đã khai mạc, thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho công tác Đoàn giai đoạn mới.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong nửa ngày làm việc, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tập trung cho ý kiến về Kế hoạch kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026); Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn cấp tỉnh năm 2026; Quy chế Thi đua – khen thưởng (sửa đổi, bổ sung); cùng Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến diễn ra vào năm 2026, nhằm định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.