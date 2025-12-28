Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc 2025 quy tụ hàng nghìn bạn trẻ

SVO - Phong trào ‘Học sinh 3 tốt’, ‘Sinh viên 5 tốt’ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ khi Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối và tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu trên cả nước.

Sáng 28/12, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025, nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tham dự chương trình, có đại diện thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, các bộ, ban, ngành T.Ư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đồng hành cùng phong trào học sinh, sinh viên và đông đảo học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của phong trào học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc. Các phong trào ‘Học sinh 3 tốt’, ‘Học sinh 3 rèn luyện’, ‘Sinh viên 5 tốt’ tiếp tục được triển khai đồng bộ, thu hút sự tham gia rộng rãi của học sinh, sinh viên, đồng thời nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp.

“Thông qua các phong trào, học sinh, sinh viên có thêm môi trường học tập, rèn luyện, từng bước hình thành lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, chủ động chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”, anh Lâm Tùng nói.

Theo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trong năm học 2024 – 2025, cả nước có 440 học sinh đạt danh hiệu ‘Học sinh 3 tốt’, 42 học sinh đạt ‘Học sinh 3 rèn luyện’, 520 sinh viên đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’, 59 tập thể sinh viên 5 tốt cấp T.Ư. Bên cạnh đó, 117 sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội được trao Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’.

Nhiều hoạt động nổi bật tại ngày hội.

Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động hướng đến nhu cầu, sở thích của học sinh, sinh viên như: Trải nghiệm trực tuyến “5 tốt Challenge”, giải chạy “Bước chân sinh viên”, gian trại “Connect Zone”, triển lãm “Sinh viên thời đại mới”, vòng chung kết "Student Talent Contest", cùng chương trình kỷ niệm và nhạc hội sinh viên.

Ban tổ chức kỳ vọng, Ngày hội sẽ tạo không gian giao lưu, kết nối, giúp học sinh, sinh viên tích lũy kỹ năng, mở rộng mối quan hệ, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam đoàn kết, năng động và sáng tạo.