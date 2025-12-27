Hội Sinh viên Việt Nam phát động chương trình đồng hành cùng sinh viên tài năng công nghệ

SVO - Chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật – đổi mới sáng tạo toàn diện cho sinh viên, với chuỗi 20 hoạt động khoa học – công nghệ trọng điểm trong năm 2026, hỗ trợ công bố quốc tế, kết nối chuyên gia – doanh nghiệp và phát triển các dự án công nghệ mũi nhọn.

Sáng 27/12, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2026).

Chương trình được xác định là hoạt động trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ phát động diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, cùng hơn 20.000 sinh viên theo dõi trực tuyến trong và ngoài nước.

Phát biểu tại chương trình, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết sau hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành tổ chức đại diện, đồng hành và dẫn dắt phong trào sinh viên cả nước. Hiện nay, Hội có 23 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố; hơn 300 Hội Sinh viên tại các trường đại học, học viện, cao đẳng; cùng 16 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, quy tụ hàng triệu sinh viên đang học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo anh Lâm Tùng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột phát triển của đất nước. Vì vậy, việc định hướng để sinh viên sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ trong các lĩnh vực này là yêu cầu then chốt. Thời gian qua, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp như: Thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên sáng tạo – khởi nghiệp, xây dựng môi trường học tập và ứng dụng công nghệ; gần đây nhất là chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên gắn với 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược theo định hướng của Chính phủ.

“Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ được triển khai với tinh thần hành động rõ ràng, mục tiêu cụ thể, sản phẩm đo đếm được và tác động thực chất”, anh Lâm Tùng nhấn mạnh.

Trong năm 2026, chương trình đặt ra cam kết “20 hoạt động – 5 con số lớn”, gồm: Tổ chức tối thiểu 20 hoạt động học thuật – khoa học – công nghệ cấp Trung ương gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, bán dẫn, 5G/6G, tự động hóa, an ninh mạng, công nghệ không người lái, y – sinh học, năng lượng sạch và Net Zero; thu hút trên 15.000 sinh viên, học sinh, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ tham gia trực tiếp; hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học quốc tế của sinh viên; lựa chọn đồng hành tối thiểu 200 dự án, ý tưởng công nghệ sinh viên; trưng bày và giới thiệu ít nhất 150 sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học – công nghệ.

Song song với các hoạt động học thuật, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đầu tư phát triển hệ sinh thái tri thức, trong đó bổ sung 5.000 đầu mục tài liệu khoa học – công nghệ vào Kho học liệu số; huy động trên 500 nhà khoa học trẻ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trong và ngoài nước tham gia cố vấn, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, viện nghiên cứu. Chương trình cũng hướng tới lan tỏa tinh thần khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo tới hơn 500.000 học sinh trung học phổ thông, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Tại Lễ phát động, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ (vietgenius.vn) – nền tảng cung cấp học liệu, kết nối chuyên gia, cập nhật cơ hội học thuật và hợp tác doanh nghiệp cho sinh viên trong 11 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026 kỳ vọng tạo ra không gian học thuật mở, kết nối trí tuệ sinh viên trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học – công nghệ của Việt Nam.