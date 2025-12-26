Vinh danh 30 ‘nhà nông trẻ xuất sắc’ mang khát vọng làm giàu trên quê hương

SVO - Từ những cánh đồng, trang trại đến mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, 30 nhà nông trẻ xuất sắc trên khắp cả nước đã được vinh danh tại Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX – minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn Việt Nam.

Tối 26/12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025 – phần thưởng cao quý dành cho những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo.

Tham dự chương trình, có: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; ông Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và các đơn vị đồng hành.

Về phía T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lương Định Của năm 2025; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và 30 gương thanh niên được vinh danh.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.ƯMTTQ Việt Nam, T.Ư Đoàn xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài.

“Giải thưởng Lương Định Của – mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam – chính là sự ghi nhận và cổ vũ thiết thực đối với những nhà nông trẻ tiêu biểu trên cả nước”, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, sau 20 năm tổ chức, Giải thưởng đã vinh danh 2.158 ‘nhà nông trẻ xuất sắc’ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều gương mặt sau khi nhận giải tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học – công nghệ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Năm 2025, Ban tổ chức Giải thưởng nhận được 101 hồ sơ đề cử từ 30 tỉnh, thành Đoàn. Qua quá trình xét chọn kỹ lưỡng, 30 nhà nông trẻ xuất sắc đã được vinh danh. Mỗi người có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, song đều chung ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

“Đây chính là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, sản xuất – kinh doanh giỏi; là lực lượng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cần cù, sáng tạo, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bày tỏ kỳ vọng vào các gương mặt được vinh danh, Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng các nhà nông trẻ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị, trở thành lực lượng dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, bền vững, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, thanh niên cần tiếp tục là chủ thể tích cực nhất trong đổi mới tư duy sản xuất, tổ chức kinh doanh nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn.

Tại chương trình, các gương mặt được trao Giải thưởng Lương Định Của đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp, kinh nghiệm vượt khó và hành trình làm giàu từ nông nghiệp, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo đoàn viên, thanh niên.