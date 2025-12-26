Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI Nữ sinh Kinh tế Quốc dân: Thi đua yêu nước bắt đầu từ những việc làm giản dị mỗi ngày

SVO - Hoàng Ngọc Mai, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, là một trong những đại biểu trẻ tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Với cô gái sinh năm 2004, đây không chỉ là vinh dự lớn mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến của bản thân.

Ngọc Mai hiện duy trì điểm rèn luyện 100/100. Cô đang đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn – Hội, như Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, Thành viên Hội đồng Đại học, trực tiếp tham gia tổ chức và điều hành nhiều chương trình lớn dành cho sinh viên.

Hoàng Ngọc Mai - sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ngọc Mai đạt các danh hiệu tiêu biểu như ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc lần thứ VIII, 'Người tốt – việc tốt' (do UBND quận Cầu Giấy trao tặng). Cô cũng đoạt giải Ba, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học trong hai năm liên tiếp và là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) về việc được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Ngọc Mai cho biết, đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời là cơ hội để người trẻ được tiếp xúc, học hỏi từ những tấm gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

“Mình đến với Đại hội bằng tâm thế cầu thị, mong muốn được lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và những cách làm hay để làm giàu thêm hành trang học tập, rèn luyện của bản thân”, Ngọc Mai nói.

Theo nữ sinh, chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá” giúp cô nhận thức rõ hơn về vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. “Tuổi trẻ hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải dám hành động, dám đổi mới và sẵn sàng vượt qua giới hạn của chính mình”, Mai chia sẻ.

Trong quá trình vừa học tập, nghiên cứu khoa học, vừa tham gia công tác Đoàn – Hội, Ngọc Mai cho rằng, việc xác định học tập là nhiệm vụ trung tâm giúp cô chủ động sắp xếp thời gian và duy trì hiệu quả ở từng vai trò. Công tác Đoàn – Hội, theo cô, không tách rời mà bổ trợ cho việc học, giúp rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

“Mình học cách ưu tiên công việc, lắng nghe tập thể và sẵn sàng điều chỉnh bản thân khi gặp áp lực. Sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và tổ chức là yếu tố quan trọng giúp mình giữ được sự cân bằng”, Ngọc Mai cho biết.

Từ trải nghiệm của bản thân, nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, thi đua yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời, mà có thể bắt đầu từ những việc làm giản dị mỗi ngày.

“Đó là học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi mỗi người trẻ dám dấn thân và kiên trì với những giá trị tốt đẹp, những nỗ lực nhỏ sẽ góp phần tạo nên thay đổi tích cực và bền vững cho xã hội”, Ngọc Mai nói.