Thanh niên mang sản phẩm khởi nghiệp đến gần hơn với thị trường

SVO - Từ những sản phẩm nông nghiệp sạch đến mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ, triển lãm khởi nghiệp của thanh niên đang trở thành điểm hẹn truyền cảm hứng cho sinh viên, người trẻ dám nghĩ, dám làm và dám khởi nghiệp.

Ngày 26/12, tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025. Hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, sinh viên và thanh niên Thủ đô, mở ra không gian kết nối, học hỏi và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho người trẻ.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn và vùng khó khăn, từng bước đưa sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận thị trường.

Khai mạc Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên, năm 2025.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, nhấn mạnh: Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian để người trẻ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng, từng bước khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong năm 2025, T.Ư Đoàn đã tổ chức chuỗi triển lãm tại các khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên, với 150 gian hàng. Triển lãm tại Hà Nội, với 30 gian hàng, là điểm kết nối, quy tụ những sản phẩm tiêu biểu của thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ đô thị.

Các đại biểu thăm quan gian hàng tại triển lãm.

Các gian hàng tại triển lãm giới thiệu đa dạng sản phẩm khởi nghiệp do thanh niên làm chủ như: Nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến sâu, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có tiềm năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tham quan các gian hàng, Nguyễn Thu Hà (trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội) cho biết, cô khá bất ngờ trước sự đa dạng và tính ứng dụng của các sản phẩm: “Mình từng nghĩ, khởi nghiệp nông nghiệp là điều gì đó rất xa, nhưng khi tận mắt thấy các mô hình do thanh niên làm chủ, mình cảm nhận rõ, nông nghiệp hiện nay rất hiện đại và có nhiều cơ hội cho người trẻ”.

Trần Minh Quân (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cũng cho rằng, triển lãm mang lại nhiều ý tưởng thực tế cho sinh viên đang ấp ủ khởi nghiệp: “Không chỉ được xem sản phẩm, bọn mình còn được nghe chính người khởi nghiệp chia sẻ về hành trình, khó khăn và cách họ vượt qua. Điều này giúp sinh viên hiểu rằng, khởi nghiệp không quá xa vời, nếu bạn có kiến thức và sự kiên trì”.

“Những sản phẩm được trưng bày hôm nay cho thấy thanh niên Việt Nam không thiếu ý tưởng, không thiếu khát vọng và hoàn toàn có thể làm chủ các mô hình kinh tế, nếu được đồng hành, hỗ trợ kịp thời”, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, triển lãm còn là dịp để sinh viên, thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối và nhà đầu tư. Qua đó, giúp người trẻ hiểu rõ hơn về thị trường, cách xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm bền vững.

Các gian hàng được trưng bày tại triển lãm.

Đáng chú ý, tối cùng ngày 26/12, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025 – phần thưởng cao quý dành cho thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng đã tiếp nhận 101 hồ sơ đề cử đến từ 30 tỉnh, thành Đoàn, trong đó, 30 gương thanh niên xuất sắc được lựa chọn để trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Chuỗi hoạt động Triển lãm và Lễ trao giải được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thanh niên; khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội trong giai đoạn mới.