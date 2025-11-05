Nhà khoa học trẻ dấn thân nghiên cứu, kiến tạo tương lai xanh cho ngành Thuỷ sản Việt Nam

SVO - Hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên trẻ từ gần 30 đơn vị trên cả nước tham dự Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc lĩnh vực Thủy sản lần thứ 14, diễn ra tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với chủ đề ‘Khoa học trẻ Thủy sản Việt Nam: Đổi mới – Sáng tạo – Hội nhập’, diễn đàn khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong công cuộc phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Diễn đàn của đổi mới và hội nhập

Hội nghị năm nay được đồng tổ chức bởi Khoa Thủy sản – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tổ chức ARES (Vương quốc Bỉ).

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Hội nghị đã trở thành diễn đàn khoa học thường niên, tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu trẻ gặp gỡ, chia sẻ kết quả, kết nối ý tưởng sáng tạo và hợp tác liên ngành.

TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Mỗi công trình khoa học là một phần đóng góp cho sự đổi mới của ngành. Thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong giúp khoa học thủy sản Việt Nam vươn tầm quốc tế”, TS Nguyễn Công Tiệp nói.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 180 bài báo khoa học, trong đó 55 bài được phản biện và duyệt đăng trên các tạp chí có điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước như Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Vietnam Journal of Agricultural Science. Có 127 báo cáo được trình bày, chia thành năm tiểu ban chuyên ngành: Công nghệ nuôi và môi trường; Di truyền và sản xuất giống; Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; Bệnh thủy sản; Kinh tế, chế biến và quản lý nguồn lợi.

Hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu viên trẻ từ gần 30 đơn vị trên cả nước tham dự Hội nghị.

Theo TS Nguyễn Công Tiệp, hoạt động này góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học vào thực tiễn

Đại diện cơ quan quản lý, ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản - Kiểm ngư, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu được trình bày, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý môi trường.

Ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản - Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội nghị.

“Với sự năng động, sáng tạo và đón đầu xu hướng của các nhà khoa học trẻ, ngành thủy sản Việt Nam đang đi đúng hướng, phù hợp định hướng của Nhà nước và xu thế thế giới”, ông nói.

Ông Luân cho rằng, thời gian tới, ngành cần chú trọng công nghệ di truyền, giải pháp quản lý môi trường thông minh, và chuyển đổi số trong nuôi trồng nhằm phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, an toàn sinh học.

Từ phòng thí nghiệm đến bể nuôi

Tại Hội nghị, nhiều công trình được trình bày hướng đến ứng dụng thực tế. PGS. TS Kim Văn Vạn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có tham luận “Nghiên cứu bệnh động vật thủy sản ở Việt Nam”, trong đó chỉ ra tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng cũng mở ra hướng đi mới: Sử dụng chiết xuất thảo dược và phát triển vaccine sinh học – những giải pháp phù hợp với xu hướng nuôi trồng bền vững và an toàn sinh học toàn cầu.

PGS. TS Kim Văn Vạn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trong khi đó, TS Lê Thanh Lựu với bài “Cơ hội của ngành thủy sản Việt Nam và vai trò của thế hệ trẻ” chỉ ra rằng, bên cạnh những thành tựu, ngành vẫn đối mặt bảy thách thức lớn như biến đổi khí hậu, rào cản thương mại, hay chuyển đổi công nghệ. “Chính những thách thức ấy mở ra cơ hội để lớp nhà khoa học trẻ dấn thân, tìm kiếm các giải pháp đột phá”, ông nói.

Tiếp nối khát vọng cống hiến

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc lĩnh vực Thủy sản đã trở thành nơi ươm mầm ý tưởng, kết nối mạng lưới nghiên cứu và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học trẻ.

TS Lê Thanh Lựu, với tham luận “Cơ hội của ngành thủy sản Việt Nam và vai trò của thế hệ trẻ”.

Từ đây, nhiều nhóm nghiên cứu được hình thành, nhiều đề tài được triển khai từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn sản xuất, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.

Sự trưởng thành của thế hệ nhà khoa học trẻ hôm nay không chỉ thể hiện ở những báo cáo khoa học công bố, mà còn ở tinh thần dấn thân, tiên phong và hội nhập – những phẩm chất giúp họ kiến tạo tương lai xanh cho biển, sông và nguồn lợi thủy sản của đất nước.