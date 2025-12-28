Những ‘Sinh viên 5 tốt’ và ‘Sao Tháng Giêng’ thắp sáng khát vọng sinh viên Việt Nam

SVO - Hàng trăm sinh viên ưu tú trên cả nước được vinh danh với Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ và Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò tiên phong của sinh viên – lực lượng trí thức trẻ mang theo khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Tối 28/12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2026), tuyên dương Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’, ‘Học sinh 3 tốt’, ‘Học sinh 3 rèn luyện’ và trao Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’ cấp T.Ư, năm 2025.

Chương trình có sự tham dự của: Bà Lâm Phương Thanh – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng T.Ư Đảng; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Buổi lễ là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm, tôn vinh những sinh viên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trí thức trẻ Việt Nam giàu khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sinh viên tiếp nối truyền thống, đảm đương sứ mệnh mới

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước sang năm 2026 – năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Không khí phấn khởi, niềm tin vào sự phát triển của đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ôn lại truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Từ đầu thế kỷ XX đến các giai đoạn đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, học sinh, sinh viên luôn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng dấn thân ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Những tấm gương như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Thái Bình… đã góp phần làm sáng ngời truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống ấy, sinh viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt thông qua các phong trào hành động cách mạng do Hội Sinh viên Việt Nam phát động, trong đó, phong trào 'Sinh viên 5 tốt' giữ vai trò trung tâm, góp phần hình thành lớp sinh viên phát triển toàn diện về lý tưởng, tri thức, đạo đức, kỹ năng và khát vọng cống hiến.

520 ‘Sinh viên 5 tốt’, 117 ‘Sao Tháng Giêng’ được vinh danh

Theo Ban tổ chức, năm học 2024 – 2025, từ hàng nghìn hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã công nhận 520 sinh viên và 60 tập thể đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư. Trong số đó, 19 sinh viên tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và hội nhập quốc tế được triệu tập tuyên dương tại buổi lễ.

Hàng trăm sinh viên ưu tú trên cả nước được vinh danh với Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ và Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’.

Cùng với đó, Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’ phần thưởng cao quý của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam – được trao cho 117 sinh viên xuất sắc trên cả nước. Đây là những sinh viên có thành tích nổi bật, với nhiều công trình nghiên cứu khoa học giá trị, giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế và những câu chuyện vượt khó, nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, mỗi sinh viên được vinh danh hôm nay là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực, tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo không ngừng và sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Sinh viên – lực lượng trí thức trẻ tiên phong

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, sinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là lực lượng trí thức trẻ, tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên tinh thần đó, Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều chương trình đồng hành, tiêu biểu là Chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ”, với mục tiêu hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và tiếp cận các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trích dẫn bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi sinh viên không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng cho những sinh viên xuất sắc, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với thế hệ sinh viên Việt Nam – lực lượng sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống 76 năm của phong trào học sinh, sinh viên bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.