Anh Tú cảm thấy tự hào khi lần đầu được trình diễn ca khúc tự sáng tác chào mừng Đại hội Đảng

SVO - Mới đây, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nam ca sĩ Anh Tú đã tham gia chương trình nghệ thuật chính luận 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng', chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không gian trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Thưa Đảng. Sự kiện tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, khi anh lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của một nghệ sĩ trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc. Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình...

atu-1512.jpg
Anh Tú lần đầu tiên thể hiện ca khúc Thưa Đảng, do anh sáng tác.

Với Anh Tú, anh xem đó là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với đất nước. Nam ca sĩ cho rằng, mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

atu-1709.jpg
Ca khúc "Thưa Đảng" - tiếng nói chân thành của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử và niềm tin vào tương lai đất nước.

Ca khúc Thưa Đảng được Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sĩ đối với lịch sử Cách mạng Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lối.

atu-1714.jpg
Anh Tú thể hiện sự biết ơn Đảng và Tổ quốc thông qua ca khúc tự sáng tác.

Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc. Với anh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.

"Mãi mãi niềm tin theo Đảng" cũng chính là tinh thần mà Anh Tú gửi gắm qua ca khúc Thưa Đảng - một tiếng nói chân thành và đầy hoài bão của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, trước hiện tại và trước tương lai của đất nước.

Xuân Tiến
