MC Đại Nghĩa, Lương Bích Hữu, Minh Dự gây xúc động khi dốc sức hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

SVO - Tại chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' vừa lên sóng, MC Đại Nghĩa cùng hai khách mời là ca sĩ Lương Bích Hữu và diễn viên Minh Dự và các mạnh thường quân đã trao hơn nửa tỷ đồng đến các em nhỏ mồ côi.

Tại trường quay, MC Đại Nghĩa không giấu được sự xót xa khi chứng kiến hình ảnh các gia đình tham gia chương trình. Nam MC nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một gia đình mà cả ba người đều suy dinh dưỡng".

Diễn viên Minh Dự không giấu được sự xúc động. Nam diễn viên xót xa khi các em còn quá nhỏ nhưng đã phải chịu nhiều thiệt thòi, không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu vắng tình cảm gia đình. Ca sĩ Lương Bích Hữu cũng không giấu được sự nghẹn ngào trước các hoàn cảnh này. Cô ân cần động viên các em nhỏ, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến các nhân vật.

Trải qua các phần thi, gia đình em Lê Thị Mỹ Duyên về thứ ba, nhận 18 triệu đồng. Gia đình em Thạch Thị Bích Tuyền về Nhì với 23 triệu đồng. Còn gia đình em Trương Thị Như Ý giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 55 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 96 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, diễn viên Minh Dự đã trích tiền túi tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng. Ca sĩ Lương Bích Hữu không chỉ nỗ lực trong các thử thách mà còn tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng, cùng toàn bộ cát sê ghi hình của mình. Theo dõi chương trình từ xa, ca sĩ Đức Phúc một lần nữa bày tỏ mong muốn sẻ chia với những mảnh đời khó khăn và gửi đến mỗi nhà 10 triệu đồng.

Ngoài ra, không ít khán giả địa phương, mạnh thường quân cũng chung tay quyên góp và ủng hộ những mảnh đời khó khăn. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn nửa tỷ đồng.