Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lisa của BLACKPINK luôn khiến mọi người ngỡ ngàng về sự 'không tưởng'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lisa của BLACKPINK là nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có hai dự án solo đạt 2 tỷ lượt stream trong lịch sử Spotify.

Lisa của BLACKPINK tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng của mình, trong khi người hâm mộ háo hức chờ đợi những sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt từ siêu sao Thái Lan này.

Lần này, album single đầu tiên của Lisa, LALISA, bao gồm các bản hit được đánh giá cao LalisaMoney, đã chính thức vượt qua 2 tỷ lượt stream trên Spotify, cùng với album solo năm 2025 của cô, ALTER EGO, đã vượt qua con số tương tự vào năm ngoái.

lisa.jpg

Với thành tích này, Lisa đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Spotify có hai dự án solo vượt qua 2 tỷ lượt stream mỗi dự án (LALISA ALTER EGO).

99840-123384-2847.jpg
Tuệ Nghi
#Thành tích vượt mốc 2 tỷ lượt stream #Nữ nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên đạt thành tích lớn #Lisa của BLACKPINK thành công trên Spotify #Sản phẩm âm nhạc solo ấn tượng của Lisa #Thành tựu lịch sử trong ngành K-Pop

Xem thêm

Cùng chuyên mục