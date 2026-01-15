Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Bộ ảnh hé lộ cuộc sống viên mãn của Trường Giang và Nhã Phương

Bình Nguyễn
SVO - Cận kề ngày sinh em bé thứ ba, Nhã Phương vừa công bố loạt ảnh bên cạnh ông xã Trường Giang cùng hai con Destiny và Hope.

Gia đình Trường Giang và Nhã Phương công bố loạt ảnh tràn ngập hạnh phúc tại Đà Lạt. Nữ diễn viên cận kề ngày sinh em bé thứ ba nhưng được khen ngợi bởi vóc dáng khỏe khoắn, tinh thần tươi trẻ.

615493939-1497894675029037-3648640340453645580-n-1.jpg

Bộ ảnh được thực hiện để Trường Giang và Nhã Phương lưu lại kỷ niệm đẹp trước ngày lâm bồn.

615577642-1497894911695680-5668589741142630213-n.jpg

Nhã Phương chia sẻ: "Để sau này, em bé biết chị Tiny, anh Hope và ba mẹ đã mong ngóng con nhiều đến thế nào. Một kỷ niệm đẹp ngay dưới hiên nhà mình, nơi tình yêu của ba mẹ đang nhân lên gấp bội".

615428058-1497894701695701-2071778418926925175-n.jpg

Thông qua bộ ảnh này, Nhã Phương hy vọng: "Gói ghém những bình yên ở Đà Lạt vào trong khung hình, nơi có vòng tay của ba Tí, nụ cười của Tiny, ánh mắt của Hope và nhịp tim bé nhỏ đang lớn lên từng ngày bên mẹ".

615329514-1497894685029036-3915085474430391975-n.jpg

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt. Họ đồng hành, hỗ trợ cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc sự nghiệp cá nhân. Cả hai từng chia sẻ về một mong muốn có một gia đình đông con.

615353829-1497894931695678-2331858617950340902-n.jpg

Trong thời gian này, Trường Giang đang tất bật chuẩn bị cho việc ra mắt phim Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng. Nhã Phương dù đang mang thai nhưng vẫn là hậu phương vững chắc cho chồng trong khoảng thời gian bận rộn này.

615145189-1497894768362361-279327175654566579-n.jpg

Trước đó, Trường Giang từng trải lòng đầy cảm xúc trên trang cá nhân về gia đình của mình: "Những ngày đầu năm mới 2026, chúng tôi lại bồi hồi nhìn về chặng đường đã qua. Điều quý giá nhất mà Phương và Giang nhận được không phải ánh hào quang sân khấu hay những giải thưởng lấp lánh, mà chính là sự hiện diện ấm áp của mọi người trong từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời mình".

615422800-1497894848362353-6385939773997619212-n.jpg

"Năm nay, hai chữ “mái ấm” với gia đình chúng tôi trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chúng tôi vừa hoàn thành bộ phim Tết Nhà ba tôi một phòng. Bộ phim mà vợ chồng tôi gửi gắm trọn vẹn những chiêm nghiệm về tình phụ tử, về những hy sinh thầm lặng của người cha, và về giá trị cốt lõi của một gia đình: Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, nhà vẫn là nơi duy nhất ta được phép yếu đuối mà vẫn thấy mình bình yên", Trường Giang bộc bạch.

615172316-1497895131695658-5950200642844873668-n.jpg

"Nhưng điều kỳ diệu nhất với Phương và Giang lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ ba sắp chào đời vào giữa tháng Một. Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ, nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương", nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Bình Nguyễn
