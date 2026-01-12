Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Bùng nổ' màn trình diễn của con gái thành viên nhóm nhạc H.O.T

Tuệ Nghi
SVO - JamJam, con gái của Moon Hee Jun (thành viên nhóm H.O.T), gây ấn tượng với màn trình diễn tự tin trên sân khấu.

Vào ngày 9/1, vợ của Moon Hee Jun (H.O.T), Soyul (cựu thành viên Crayon Pop) đã chia sẻ thông tin cập nhật về con gái lớn của mình, Heeyul, hay còn gọi là 'JamJam', đăng tải những bức ảnh từ buổi hòa nhạc Giáng sinh của cô. Soyul viết rằng màn trình diễn rất cảm động và khen ngợi con gái mình đã làm rất tốt.

Trong những bức ảnh, Heeyul trông trưởng thành hơn hẳn trong bộ đồng phục học sinh, khoe những đường nét thanh tú rất giống mẹ. Tự tin bước lên sân khấu, cô gây ấn tượng với khán giả bằng những động tác nhảy thoải mái và thần thái thần tượng không thể phủ nhận, dường như thừa hưởng tài năng thiên bẩm từ cả cha lẫn mẹ.

pthksi-ehtalyo-udb8prhym0jm4fg8kxenp4vqdmu-moon-hee-jun-soyul-daughter-stage-performance.png
con-gai.jpg

Heeyul từng xuất hiện cùng cha mình trên chương trình Sự trở lại của Siêu nhân của đài KBS2, và được đặt biệt danh là "JamJam" nhờ tính cách đáng yêu. Giờ đây, khi đã là học sinh tiểu học, sự thay đổi của cô bé cho thấy rõ sự biến hóa của thời gian.

Cư dân mạng đã phản ứng rất nhiệt tình, bình luận rằng, cô bé có vẻ ngoài của một thần tượng, nhận xét cô ấy giống Soyul, và khen ngợi màn trình diễn tự tin của cô bé, nhiều người đồng ý rằng, tài năng rõ ràng là di truyền trong gia đình.

Moon Hee Jun kết hôn với cựu thành viên nhóm Crayon Pop, Soyul, vào năm 2017, và cặp đôi có hai con, một trai và một gái.

Tuệ Nghi
#Gia đình nghệ sĩ H.O.T #Tiềm năng ca sĩ nhí #Màn trình diễn tự tin #Di truyền tài năng nghệ thuật #Ảnh hưởng từ cha mẹ trong nghệ thuật #Hình ảnh thần tượng nhí #Phản ứng cộng đồng mạng #Sự trưởng thành của trẻ em nổi tiếng #Chương trình truyền hình trẻ em #Gia đình nổi tiếng K-pop

