NSƯT Hạnh Thúy: 'Có người không sinh ra ở vạch đích nhưng vẫn vươn lên thành công'

SVO - Trong tập mới nhất của '24h nói thật', NSƯT Hạnh Thuý đã bàn luận về vấn đề 'tâm lý phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp để sinh con'.

NSƯT Hạnh Thuý cho biết, từng có thời điểm, cô cũng tự đặt câu hỏi, liệu có nên can thiệp để chọn ngày đẹp, giờ đẹp khi sinh con hay không, bởi bản năng của người mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tư vấn, cô hiểu rằng, việc sinh nở thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn tối ưu.

Theo NSƯT Hạnh Thúy, các bác sĩ khẳng định, ngày sinh tự nhiên luôn tốt nhất, trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến bệnh lý của mẹ hoặc thai nhi mới cần can thiệp y khoa. Việc chủ động định ngày, định giờ sinh khi không có chỉ định y tế là hành động đi ngược quy luật tự nhiên, tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Trước quan điểm cho rằng, sinh vào ngày đẹp, giờ đẹp sẽ giúp trẻ tự tin hơn về tương lai, NSƯT Hạnh Thúy thẳng thắn phản bác: “Nếu một đứa trẻ chỉ dựa vào ngày giờ sinh để tin rằng, mình sẽ hạnh phúc thì điều đó hoàn toàn không có cơ sở”.

Cô nhấn mạnh, thực tế cho thấy, có người không sinh ra ở vạch đích nhưng vẫn vươn lên thành công và cũng có người sở hữu nhiều lợi thế ban đầu nhưng lại không đi đến đích. Theo cô, tương lai của mỗi người được quyết định bởi sự nỗ lực, chứ không phải bởi ngày giờ chào đời.

Không chỉ chia sẻ quan điểm về sinh nở, Hạnh Thúy còn nói về cách cô tạo động lực cho con trong cuộc sống. Theo cô, việc tạo động lực không chỉ cần thiết với con cái mà với chính bản thân người làm cha mẹ.

Cô cho biết, mong muốn lớn nhất là trở thành “một người mẹ đủ ổn” trong mắt con. Dù có những lúc mệt mỏi về thể chất, nhưng niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của con, hay ánh mắt rạng rỡ khi con thấy mẹ trở về nhà, là phần thưởng lớn lao. Đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại của con hỏi khi nào mẹ về vì nhớ mẹ, hay những thành tích nhỏ của con ở lớp, ở trường cũng đủ để xóa tan mọi nhọc nhằn.

Nói về cảm xúc khi chứng kiến con đạt được thành công, Hạnh Thúy khẳng định, những gì con đạt được hoàn toàn là thành quả của chính con. Dù luôn hãnh diện và biết ơn con, nhưng điều cô nhớ nhiều nhất lại không phải là những thành công, mà là những lần con thất bại.

Theo nữ nghệ sĩ, chính những khoảnh khắc con không đạt được điều mong muốn mới là lúc con cần cha mẹ nhất. Cô nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng, niềm vui khi thành công lớn bao nhiêu thì nỗi thất vọng khi thất bại lại nặng nề bấy nhiêu. Khi con rơi vào trạng thái buồn bã, tức giận, thậm chí tự nghi ngờ bản thân, đó là lúc cha mẹ cần ở bên để lắng nghe và chia sẻ.