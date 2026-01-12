'Anh trai say hi' Vương Bình khiến fan suýt xoa khi hòa giọng đầy cảm xúc cùng 'sầu nữ thất tình' Phùng Khánh Linh

SVO - Bước ra khỏi chương trình 'Anh trai say hi' mùa hai và hoàn thành đêm concert đầu tiên tại TP. HCM, Vương Bình đang là một trong những cái tên tích cực hoạt động âm nhạc.

Ở địa hạt âm nhạc, Vương Bình đón nhận tin vui khi album debut Anh bờ vai lọt "Top album bán chạy nhất năm 2025". Nhân dịp này, Vương Bình đã làm mới album này để dành tặng khán giả một phiên bản mới Ấn bản kim.

Mở màn dự án bằng ca khúc Ngày buồn tháng nhớ năm thương kết hợp cùng CONGB, Vương Bình tiếp tục ra mắt ca khúc Thành phố phía Đông kết hợp cùng Phùng Khánh Linh.

Trước đó, ca khúc Thành phố phía Đông từng lan tỏa khắp mạng xã hội một thời. Đặc biệt, trong giai đoạn đoàn tàu Metro ở TP. HCM bắt đầu hoạt động, hầu hết các nội dung quay hình tại đây đều sử dụng âm thanh là phần hát này của Vương Bình.

Ra mắt phiên bản mới cho "bản hit" này, Vương Bình chọn bắt tay cùng Phùng Khánh Linh. Nữ ca sĩ có "album thất tình hot nhất năm 2025" Giữa một vạn người và sở hữu "bản hit" như tuyên ngôn gửi người yêu cũ Anh là thằng tồi.

Sự kết hợp giữa Vương Bình và Phùng Khánh Linh được khán giả đón nhận, bởi Phùng Khánh Linh vốn là “sầu nữ tóc trắng”, còn Vương Bình cũng được các fan công nhận khả năng hát ballad “cực suy”.

Cuối năm 2025 vừa qua, cả Vương Bình và Phùng Khánh Linh đều được Spotify lựa chọn cho chiến dịch tổng kết năm của nền tảng nghe nhạc hàng đầu, minh chứng cho thành tích “streaming” ấn tượng của hai nghệ sĩ.

Lần đầu tiên hai giọng ca đầy cảm xúc cùng hòa nhịp, thể hiện lyrics đẹp đẽ như một áng văn, Vương Bình và Phùng Khánh Linh mang đến một Thành phố phía Đông đầy thổn thức, xúc động về nỗi nhớ và tình yêu.

Đoạn lyrics mới do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, gửi gắm tâm trạng bồi hồi của một cô gái khi gặp lại chàng trai từng ở bên mình suốt quãng thời gian thanh xuân vườn trường. Sự khắc khoải, da diết mà Phùng Khánh Linh đem vào ca khúc càng tô đậm màu sắc pop ballad đượm buồn, đầy tiếc nuối vốn có của ca khúc.

Sau ca khúc này, Vương Bình sẽ tổ chức streaming party - sự kiện online dành cho fan để nghe thử album Anh bờ vai - Ấn bản kim. Đồng thời, Vương Bình còn dành tặng người hâm mộ một ca khúc hoàn toàn mới trong thời gian tới.