NewJeans đối mặt với tương lai bất định sau sự ra đi của Danielle

SVO - Với sự trở lại được mong chờ từ lâu của nhóm dự kiến vào cuối năm nay, đội hình mới NewJeans sẽ tiến bước như thế nào?

NewJeans, nhóm nhạc nữ ra mắt với năm thành viên, hiện chỉ còn bốn thành viên, sau ba năm rưỡi hoạt động, và khả năng giảm xuống còn ba thành viên vẫn còn bỏ ngỏ, do việc Minji trở lại công ty ADOR vẫn chưa được giải quyết.

Vào ngày 12/1, công ty luật Hwawoo Law Firm, đại diện cho Daniel, thông báo rằng, Daniel sẽ tổ chức một buổi "Live Message" để gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp thông qua kênh mạng xã hội cá nhân của mình, vào lúc 7h tối cùng ngày: "Buổi phát sóng trực tiếp này hoàn toàn nhằm mục đích giao lưu với người hâm mộ và không liên quan đến vụ kiện".

Cả năm thành viên đều tuyên bố vào cuối năm ngoái rằng, họ dự định trở lại ADOR, chấm dứt tranh chấp pháp lý với công ty. Điều này đánh dấu một sự thay đổi khoảng một năm, sau khi họ quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền vào tháng 11/2024 và theo đuổi các hoạt động độc lập.

Kể từ khi ra mắt, NewJeans đã tạo ra một loạt các bản hit đình đám gồm: Attention, Hype Boy, Super Shy, Bubble Gum và Ditto, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu K-pop. Nhưng chỉ hơn hai năm sau khi bắt đầu sự nghiệp, tranh chấp hợp đồng với ADOR đã khiến họ phải tạm dừng phát hành sản phẩm mới, mặc dù nhóm vẫn tiếp tục xuất hiện tại các lễ trao giải cuối năm và trên nhiều sân khấu khác nhau trong một thời gian.

Vụ tranh chấp cuối cùng đã được đưa ra tòa, và các thẩm phán đã đứng về phía ADOR trong cả lệnh cấm mà công ty đệ trình và vụ kiện nhằm xác nhận tính hợp lệ của các hợp đồng. Sau phán quyết sơ thẩm, các thành viên ban đầu phản đối việc quay trở lại, nhưng tình hình đã thay đổi khi Haerin và Hyein thông báo thông qua ADOR rằng, họ sẽ tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty.

Ador cho biết, vào thời điểm đó: “Hai thành viên, cùng với gia đình của họ, đã đưa ra quyết định cẩn trọng sau khi thảo luận kỹ lưỡng với ADOR để tôn trọng phán quyết của tòa án và tuân thủ các hợp đồng độc quyền của họ”, đồng thời nói thêm rằng, công ty sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ sự nghiệp của họ.

Sau đó, sự chú ý chuyển sang ba thành viên còn lại Danielle, Minji và Hanni ,những người sau đó cũng bày tỏ ý định quay trở lại. Tuy nhiên, không giống như Haerin và Hyein, họ làm như vậy mà không có sự đồng ý trước đó với công ty. ADOR cho biết, họ đang “xác minh sự chân thành trong ý định của họ,” và vẫn thận trọng.

Vào ngày 29/12/2025, ADOR xác nhận sự trở lại của Hanni và cho biết, các cuộc thảo luận với Minji vẫn đang diễn ra, nhưng đã 'gây sốc' khi thông báo về việc loại bỏ Danielle. Công ty quản lý cho biết: “Chúng tôi đã xác định rằng, việc tiếp tục hoạt động cùng Danielle với tư cách là thành viên NewJeans và nghệ sĩ của ADOR là khó khăn, và hôm nay đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với cô ấy”. Công ty cũng cho biết thêm, sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại một thành viên trong gia đình của Danielle và cựu CEO của ADOR, bà Min Hee-jin, vì cho rằng, họ phải chịu trách nhiệm chính về tranh chấp và sự chậm trễ trong việc nhóm trở lại.

Với việc Danielle rời nhóm, NewJeans hiện chỉ còn là nhóm bốn thành viên, mặc dù tình trạng của Minji vẫn chưa được quyết định, mở ra khả năng nhóm sẽ có đội hình ba thành viên. Người hâm mộ ủng hộ nhóm vẫn đang kêu gọi Danielle trở lại, nhưng kịch bản đó dường như khó xảy ra, làm dấy lên câu hỏi về phản ứng của những người hâm mộ đội hình năm thành viên ban đầu.

Ngoài những thay đổi về đội hình, nhóm còn phải đối mặt với thách thức lấy lại lòng tin của công chúng. Trong suốt cuộc chiến pháp lý kéo dài một năm, tình cảm của công chúng dành cho NewJeans đã giảm sút đáng kể, và những lời chỉ trích ngày càng gia tăng về những gì nhiều người coi là hành động đơn phương của Danielle, Minji và Hanni, cả trong việc rời nhóm và cố gắng trở lại.

ADOR thừa nhận nhiệm vụ khó khăn này: “Chúng tôi và các nghệ sĩ đều đồng ý rằng, việc khôi phục lại tình cảm của người hâm mộ và công chúng đòi hỏi một quá trình làm sáng tỏ hoàn toàn những hiểu lầm dựa trên sự thật chính xác, cho dù điều đó có mất thời gian đi chăng nữa”. Công ty cho biết thêm, họ dự định sẽ giải quyết những tranh cãi phát sinh từ vụ việc vào một thời điểm sau đó.

Với việc ADOR trước đó đã tuyên bố rằng, họ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho album đầy đủ mới, việc trở lại không thể bị trì hoãn vô thời hạn. Khi tình hình của các thành viên còn lại được hoàn tất, giới chuyên gia trong ngành đang theo dõi sát sao xem NewJeans sẽ lựa chọn con đường nào, khi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ ​​trước đến nay.