Chân dung 'nàng Hậu' Việt sở hữu thành tích học tập ấn tượng, đại diện Việt Nam tại 'Miss Intercontinental'

SVO - Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash 'Miss Intercontinental Vietnam 2025', sẽ tranh tài tại 'Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa' ở Ai Cập.

Á hậu Thu Ngân (SN 2003) sở hữu chiều cao 1,72m cùng vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một 'chiến binh' mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành Quan hệ Công chúng, tại trường ĐH Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với "đấu trường" nhan sắc quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023. Năm 2025, cô chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam. Người đẹp gen Z nổi bật với khả năng giao tiếp khéo léo cùng nền tảng tri thức tốt, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của cuộc thi này.

Ngoài ra, Á hậu Thu Ngân cũng công bố video tự giới thiệu gửi đến ban tổ chức Miss Intercontinental. Cô chia sẻ niềm tự hào về bản thân, giới thiệu vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tại buổi send-off, Á hậu Thu Ngân lần đầu trình diễn trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Châu Ro cầu mùa”. Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng người đẹp đến với Miss Intercontinental lần thứ 53. “Châu Ro cầu mùa” do NTK Phạm Thị Ngọc Trang thực hiện, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của mentor là NTK Nguyễn Việt Hùng.

Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro. Đây là một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử.

Á hậu Thu Ngân giới thiệu và trình diễn trang phục dạ hội chính thức dành cho đêm chung kết Miss Intercontinental do NTK Thượng Gia Kỳ thực hiện. Thiết kế mang tên "Desert flame – Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc", lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

"Nàng Hậu" sẽ lên đường đến Ai Cập vào ngày 12/1, chính thức bước vào hành trình tranh tài cùng các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Chung kết Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 được tổ chức vào ngày 29/1.