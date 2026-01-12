Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ca khúc K-pop 'Demon Hunters' giành 2 giải quan trọng tại 'Lễ trao giải Quả cầu Vàng'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim hoạt hình 'K-Pop Demon Hunters' của Netflix đã giành giải 'Bài hát gốc hay nhất' và 'Phim hoạt hình xuất sắc nhất' tại Lễ trao giải 'Quả cầu Vàng' lần thứ 83, được tổ chức vào ngày 12/1, tại Hoa Kỳ.

Bộ phim kể về câu chuyện của HUNTR\X, một nhóm nhạc nữ vừa là ngôi sao K-pop vừa là thợ săn quỷ, khi họ chiến đấu chống lại những linh hồn tà ác đang đe dọa thế giới.

giai-qua-cau-vang.jpg
EJAE kìm nén nước mắt tại Lễ trao giải 'Quả cầu Vàng', khi ca khúc 'Golden' giành giải 'Bài hát hay nhất', nhớ lại 10 năm bị ngành công nghiệp K-pop từ chối: 'Đừng bao giờ bỏ cuộc'

Được đạo diễn bởi nhà làm phim người Canada gốc Hàn Maggie Kang, dự án này đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa K-pop và hành động giả tưởng, giành được Giải thưởng Quả cầu Vàng và được công nhận quốc tế.

Những người nhận giải thưởng là các nhạc sĩ: EJAE, Mark Sonnenblick và Lee Hee-joon. EJAE xúc động rơi nước mắt: “Khi còn nhỏ, tôi đã miệt mài làm việc suốt 10 năm để theo đuổi một ước mơ, trở thành thần tượng K-pop, nhưng tôi đã bị từ chối và thất vọng vì giọng hát của mình không đủ tốt. Tôi rất vui khi được góp phần vào một bài hát giúp đỡ những cô gái khác, những nữ hoàng khác và tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi vượt qua khó khăn để chấp nhận bản thân”.

Sau khi Sonnenblick cảm ơn đội ngũ tại Netflix và Sony Animation, EJAE đã dành tặng giải thưởng “cho những người bị đóng sầm cửa trước mặt, và tôi có thể tự tin nói rằng, "sự từ chối là một hướng đi mới", vì vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc”. Trích dẫn lời bài hát Golden, cô kết thúc bằng câu nói: “Không bao giờ là quá muộn để tỏa sáng như bạn sinh ra để vậy”.

Chiến thắng này đến vào một tuần, sau khi bộ phim ăn khách của Netflix được vinh danh là "Phim hoạt hình hay nhất" và cũng giành giải "Bài hát hay nhất" cho ca khúc đình đám Golden, tại Lễ trao giải Critics Choice Awards.

Tuệ Nghi
#Giải thưởng Quả cầu vàng cho phim hoạt hình #K-pop và hành động giả tưởng #Bài hát gốc 'Golden' của Netflix #Câu chuyện vượt qua khó khăn trong ngành âm nhạc #Sự kết hợp văn hóa K-pop và điện ảnh quốc tế #Chương trình truyền cảm hứng về kiên trì và tự tin #Phản ánh về ngành công nghiệp giải trí K-pop #Thành công của phim hoạt hình Netflix #Giải thưởng quốc tế cho âm nhạc và phim hoạt hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục