Lý do gì khiến 'Em xinh say hi' này cảm thấy ngại nếu những người yêu cũ của mình nghe được album mới?

SVO - Ra mắt album đầu tay 'Đẫm tình' sau 6 năm làm nghề, Juky San cho thấy sự trưởng thành không chỉ trong âm nhạc mà còn ở hình ảnh sân khấu.

Đẫm tình là album đầu tay của Juky San, gồm 11 ca khúc, được xem như cuốn nhật ký âm nhạc kể lại những rung động, tổn thương và cả hành trình chữa lành trong tình yêu. Album có sự tham gia của các khách mời gồm Liu Grace, Đào Tử A1J và rapper Negav, mang đến những mảng màu âm nhạc đa dạng nhưng thống nhất về cảm xúc.

Đây là dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Juky San, khi toàn bộ 11 ca khúc trong album đều do chính nữ ca sĩ chấp bút. Nữ ca sĩ thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô vẫn chưa thật sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó.

Juky San cho biết, cô không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.

Nữ ca sĩ ví Đẫm tình như “mùa gặt” sau quãng thời gian dài "gieo trồng" cảm xúc: “Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả. Cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đã đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc”.

“Có lẽ, đây là lúc tôi hái những "trái chín" đầu tiên để mời những người thân yêu thưởng thức”, giọng ca gen Z tâm sự. Juky San từng dự định ra mắt album sớm hơn. Nhưng phải đến đầu năm 2026, cô mới thật sự cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy để giới thiệu trọn vẹn dự án đến khán giả.

Chia sẻ thêm về chất liệu tình yêu trong album, Juky San thẳng thắn thừa nhận, trước đây, cô là người rất ngại nói về chuyện tình cảm. “Nhưng bây giờ, tôi lại ngại những người yêu cũ của mình sẽ nghe được album này”, cô nói vui.

Khi được hỏi dí dỏm rằng, liệu 11 ca khúc có tương ứng với 11 người yêu cũ hay không, Juky San trả lời rằng “chỉ vài người thôi”. Tuy nhiên, với cô, dù là mối tình ngắn ngủi hay dài lâu, mỗi cuộc tình đều được yêu rất sâu đậm. Cô nói: “Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào Đẫm tình”.

Album Đẫm tình được phát hành với 3 phiên bản: Standard, deluxe và limited. Nữ ca sĩ trực tiếp tham gia mọi khâu sản xuất, lắng nghe ý kiến từ người hâm mộ để đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khán giả đều chỉn chu và trọn vẹn.