Bốn phần hai của dự án phim được mong chờ nhất 2026

SVO - Mùa thứ hai của các 'siêu phẩm đình đám' như 'All of Us Are Dead', Bloodhounds', 'A Shop for Killers', 'The Second Signal' sẽ khiến bạn 'đứng ngồi không yên' trong năm 2026.

All of Us Are Dead season 2

Mùa đầu tiên của All of Us Are Dead sẽ kỷ niệm bốn năm ngày ra mắt trong tháng này và mọi dấu hiệu đều cho thấy năm 2026 là năm mà người hâm mộ của bộ phim zombie đình đám trên Netflix cuối cùng cũng được thưởng thức loạt tập mới.

Phần hai gồm 12 tập, dự kiến lên sóng vào tháng 12/2026.

Việc quay phim đã hoàn tất và tất cả những người sống sót sau mùa đầu tiên đều trở lại cho những pha hành động hỗn loạn hơn, cùng với một vài gương mặt mới tham gia, bao gồm Kim Si Eun và Roh Jae Won, cả hai đều từng xuất hiện trong mùa hai của Squid Game.

Sau khi sống sót qua thảm họa dịch bệnh zombie kinh hoàng tại trường trung học Hyosan, Nam On Jo giờ là sinh viên ĐH ở Seoul, đang vật lộn để vượt qua nỗi đau và mất đi những người bạn. Nhưng khi một làn sóng lây nhiễm mới bất ngờ ập đến Seoul, cô lại thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tồn chết người khác, lần này không còn những người mà cô từng dựa dẫm.

A Shop for Killers season 2

Người hâm mộ của series A Shop for Killers trên Disney+ sẽ sớm gặp lại sát thủ do Lee Dong Wook thủ vai, được xác nhận là còn sống trong tập cuối mùa đầu tiên.

Phần thứ hai đưa Ji An (Kim Hye Joon) trở lại những ngày tháng đại học. Cô tình cờ phát hiện ra một ứng dụng giao dịch dùng để mua bán đồ cũ hoặc dịch vụ. Một ngày nọ, có người bắt đầu rao bán các dịch vụ giết người và khủng bố, và có người yêu cầu họ giết Ji An. Bị đe dọa bởi những kẻ sát nhân không rõ danh tính, Ji An bắt đầu hành trình tìm ra sự thật và nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Những câu chuyện chưa được kể từ mùa một sẽ được hé lộ trong mùa hai. Phim gồm 8 tập dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

Dàn diễn viên mới tham gia mùa hai cũng đã được công bố. Nữ diễn viên gốc Hàn Quốc - Nhật Bản Hyunri, người từng đóng vai chính trong Pachinko và bộ phim truyền hình Eye Love You của đài TBS, sẽ vào vai Q, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Babylon Đông Á. Masaki Okada, được đánh giá cao với vai diễn trong bộ phim Drive My Car được đề cử Oscar, sẽ vào vai J, em trai của Q và cũng là đồng thủ lĩnh của cùng một đơn vị lính đánh thuê. Ngoài ra, Jung Yun Ha, nổi tiếng với các vai diễn trong Big Bet, Exhuma và Trunk, sẽ xuất hiện trong vai Kusanagi, người đứng đầu chi nhánh Babylon Đông Á.

Về việc mở rộng phạm vi câu chuyện, đạo diễn Lee Kwon giải thích: “Mùa một diễn ra trong một ngày duy nhất. Trong mùa hai, tổ chức bí mật mang tên Babylon cuối cùng cũng được hé lộ. Bạn sẽ gặp những lính đánh thuê người Nhật Bản, một cặp anh em ruột được Babylon phái đến, những người tình cờ có chung một quá khứ bí ẩn với Jin Man. Trớ trêu thay, giờ đây họ lại đang truy đuổi anh ta”.

Bloodhounds season 2

Một phần tiếp theo được mong chờ nhất năm nay là mùa thứ hai của bộ phim truyền hình ăn khách về tình bạn giữa hai võ sĩ, Bloodhounds. Woo Do Hwan và Lee Sang Yi trở lại với vai diễn hai người bạn võ sĩ dùng nắm đấm để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tham gia cùng họ trong vai phản diện mùa này là ngôi sao K-pop Rain. Trong khi mùa đầu tiên xoay quanh những kẻ cho vay nặng lãi tàn bạo, loạt phim mới này sẽ diễn ra trong thế giới của những trận đấu võ lồng ngầm bất hợp pháp và cờ bạc.

Woo Do Hwan và Lee Sang Yi từ mùa một sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn của mình trong mùa mới. Woo Do Hwan sẽ vào vai Gun Woo, một người mơ ước trở thành nhà vô địch quyền Anh nhưng lại dấn thân vào thế giới cho vay nặng lãi để trả nợ cho mẹ. Lee Sang Yi cũng sẽ trở lại với vai diễn Woo Jin, người bạn dũng cảm và gan dạ của Gun Woo, đồng thời cũng là một võ sĩ quyền Anh. Rain sẽ đảm nhận vai phản diện đầu tiên sau 20 năm, với vai Baek Jeong, kẻ phản diện khét tiếng nhất, người đã lôi kéo Gun Woo và Woo Jin vào thế giới quyền Anh ngầm.

Park Seo Joon và Dex cũng xác nhận tham gia phần hai của "Bloodhounds", với vai trò khách mời đặc biệt.

The Second Signal

Sự trở lại được mong chờ nhất của phim truyền hình Hàn Quốc năm nay chắc chắn là bộ phim kinh dị viễn tưởng xuyên thời gian Signal, của Kim Eun Hee, bộ phim đã một mình khởi đầu kỷ nguyên phim truyền hình cáp cách đây một thập kỷ.

Bên cạnh Lee Je Hoon, Kim Hye Soo và Jo Jin Woong, mùa thứ hai sẽ có thêm những nhân vật mới. Các diễn viên: Ahn Jae Hong, Son Hyun Joo và Jo Woo Jin cũng sẽ tham gia.

Dàn diễn viên chính đều trở lại, điều đó có nghĩa là ngày phát hành của bộ phim đang bị hoãn lại (dự kiến là 6/6/2026) do sự rút lui đột ngột của nam diễn viên Cho Jin Woong, sau khi quá khứ phạm tội vị thành niên của anh bị tiết lộ bất ngờ trước công chúng, vào tháng Mười Hai năm ngoái. Hy vọng rằng, điều này sẽ không làm trì hoãn thêm nữa, bởi khán giả đã chờ đợi rất lâu cho sự trở lại của một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại.