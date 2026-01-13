Go Min Si đã trở lại

Đáp lại thông tin này, công ty quản lý MYSTIC STORY của cô chỉ đơn giản tuyên bố: “Đúng là Go Min Si sẽ xuất hiện trong Moral Family”.

Moral Family xoay quanh Kim Seon Ji (Go Min Si), người đã nuôi sống gia đình suốt 13 năm bằng nghề pha chế rượu, và ba người em của cô: Một người anh trai vật lộn với chứng nghiện rượu nặng, một người em gái tích cực tự quảng bá bản thân thông qua các chương trình phát sóng trực tuyến dành cho người lớn, và một người em trai công khai là người đồng tính và tuyên bố sẽ rời khỏi nhà. Kim Seon Ji có vẻ ngoài sắc sảo và cuốn hút. Cô ấy trông lạnh lùng bên ngoài nhưng lại rất dễ tổn thương về mặt cảm xúc. Cô ấy nói năng gay gắt nhưng lại dễ khóc. Câu chuyện rẽ sang một hướng mới khi người mẹ, người đã bỏ nhà đi 15 năm trước, đột nhiên xuất hiện trở lại.

Đây là tròn một năm kể từ lần cuối Go Min Si xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim độc lập The World of Love, được phát hành năm ngoái và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Trong The World of Love, Go Min Si vào vai Han Mi Do, một đàn chị tại võ đường Taekwondo của nhân vật chính (Seo Su Bin). Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng, gồm: "Phim hay nhất" tại Lễ trao giải Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc lần thứ 12 và "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa lần thứ 29.

Moral Family dựa trên vở kịch cùng tên năm 2014. Vở kịch được sản xuất bởi công ty sân khấu Nabe, do Kim Sun Young đứng đầu, và trong lần công diễn thứ ba, Jung Woo Sung đã tài trợ toàn bộ kinh phí sản xuất. Phiên bản điện ảnh của Moral Family sẽ do Lee Seung Won đạo diễn. Buổi đọc kịch bản với dàn diễn viên chính sẽ diễn ra vào ngày 16/1, và dự kiến ​​việc quay phim sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Trong khi đó, năm ngoái, Go Min Si vướng vào tranh cãi về cáo buộc liên quan đến bạo lực học đường. Một người, chỉ được xác định là "A", tự xưng là bạn học cũ của Go Min Si, cáo buộc rằng, Go Min Si đã có hành vi bạo lực học đường, tống tiền, lăng mạ, chế giễu và đe dọa học sinh khuyết tật.

