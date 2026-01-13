Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LNGSHOT chia sẻ câu chuyện đằng sau cái tên nhóm

SVO - Nhóm nhạc thần tượng tự sản xuất đầu tiên của Jay Park, LNGSHOT, đã chính thức ra mắt và tiết lộ câu chuyện đằng sau cái tên độc đáo của mình.

Tại buổi showcase ra mắt được tổ chức vào ngày 13/1 tại Yeongdeungpo, Seoul, thành viên Woojin chia sẻ rằng tên nhóm do chính Jay Park sáng tạo: “Vì nó không phải là một thuật ngữ phổ biến ở Hàn Quốc, nên ban đầu chúng tôi cảm thấy không quen thuộc. Nhưng khi chúng tôi tiếp tục quảng bá dưới cái tên này, chúng tôi nhận ra rằng, không có từ nào khác có thể thay thế LNGSHOT. Giờ đây, đó là một cái tên mà chúng tôi thực sự trân trọng”.

pyh2026011313310001300-p4.jpg

LNGSHOT là một nhóm nhạc nam bốn thành viên gồm: Oyul, Ryul, Woojin và Louis. Nhóm được thành lập bởi Jay Park, một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và là CEO kiêm nhà sản xuất chính của MORE VISION. Tên nhóm tượng trưng cho “một cú đánh quyết định làm thay đổi cục diện trận đấu, ngay cả khi tỷ lệ thắng thua rất thấp”.

pyh2026011313670001300-p4.jpg
Jay Park chia sẻ: "Đây là những đứa trẻ tuyệt vời mà tôi đã dồn hết tâm huyết, sức lực và mọi thứ vào chúng. Chúng giống như những người anh em họ của tôi. Tôi không chỉ tập hợp chúng lại để tạo thành một nhóm nhạc cụ thể. Tôi đã tập hợp những người bạn cùng chung niềm đam mê với tôi". Jay Park, người ra mắt cùng nhóm 2PM năm 2008 và liên tục gặt hái thành công trong thể loại hip-hop và R&B.
pyh2026011313390001300-p4.jpg
EP đầu tay của họ, SHOT CALLERS, gồm 5 bài hát: Đĩa đơn phát hành trước "Saucin", cùng với "Backseat", "Moonwalkin", "FaceTime" và "Never Let Go".
Tuệ Nghi
#Nhóm nhạc tự sản xuất của Jay Park #Câu chuyện đặt tên LNGSHOT #Ra mắt nhóm nhạc mới tại Hàn Quốc #Ý nghĩa tên nhóm LNGSHOT #Jay Park và dự án nhóm nhạc trẻ #Phong cách âm nhạc hip-hop và R&B #EP đầu tay SHOT CALLERS #Các thành viên nhóm LNGSHOT

