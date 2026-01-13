Căn hộ của CEO Min Hee Jin đã bị tịch thu

SVO - ADOR cáo buộc Min Hee Jin phải chịu trách nhiệm tài chính cho sai lầm của một giám đốc điều hành khác. Căn hộ của cô đã bị tịch thu.

Báo Ilyo Shinmun đã xác nhận thông tin về việc một căn hộ ở quận Yongsan, Seoul, thuộc sở hữu của cựu CEO ADOR, Min Hee Jin, đã bị tạm giữ, với giá trị 500 triệu won (khoảng 341.000 đôla Mỹ).

Theo Ilyo Shinmun, Tòa án Dân sự số 21 khu vực Tây Seoul đã phê duyệt yêu cầu của ADOR vào ngày 23/12 năm ngoái về việc tạm giữ bất động sản trị giá khoảng 500 triệu won (khoảng 341.000 đôla Mỹ) từ cựu CEO Min. Tạm giữ là một biện pháp pháp lý bảo toàn nhằm đảm bảo quyền đòi bồi thường bằng tiền hoặc thu hồi tài sản của chủ nợ. Tài sản bị tạm giữ không được phép chuyển nhượng hoặc sử dụng cho đến khi vụ kiện chính kết thúc.

Việc tịch thu tạm thời này liên quan đến một sự việc xảy ra khi Min Hee Jin đang giữ chức Giám đốc điều hành của ADOR, liên quan đến trưởng nhóm chỉ đạo thiết kế của ADOR, được xác định là A, người phụ trách công việc thiết kế cho NewJeans. Trưởng nhóm này bị cáo buộc đã nhận phí dịch vụ thiết kế trực tiếp từ một nhà quảng cáo bên ngoài để trục lợi cá nhân. Cục Thuế Quốc gia xác định rằng, khoảng 700 triệu won (khoảng 477.000 đô la Mỹ) phí dịch vụ đáng lẽ phải được ghi nhận là doanh thu của ADOR và sau đó đã áp đặt thêm thuế đối với công ty. ADOR lập luận rằng, Min phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà công ty phải gánh chịu, và tòa án đã chấp nhận lập luận này.

Đây không phải là lần đầu tiên Min Hee Jin phải đối mặt với việc tịch thu tạm thời bất động sản. Vào ngày 11/11/2024, một cựu nhân viên của ADOR, được xác định là B, đã đệ đơn và được chấp thuận việc tịch thu tạm thời 100 triệu won (khoảng 68.100 đôla Mỹ) đối với một bất động sản ở quận Mapo.