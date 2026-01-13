Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danielle của NewJeans (NJZ) 'gây sốc' vì không thể nhận ra trong buổi phát sóng trực tiếp

Tuệ Nghi
SVO - Danielle của NewJeans (NJZ) bị cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ sau khi hình ảnh của cô bị cho là không thể nhận ra trong buổi phát sóng trực tiếp.

Ngày 12/1, Danielle lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong bối cảnh vụ kiện với ADOR đang diễn ra. Trong buổi phát trực tiếp, Danielle đã cập nhật thông tin cho người hâm mộ và rưng rưng nước mắt khi trò chuyện với họ.

Sau buổi phát sóng trực tiếp, một người dùng mạng xã hội đã thu hút sự chú ý sau khi chia sẻ một dòng tweet dường như ám chỉ rằng Danielle trông rất khác: "Đây có phải là Danielle đã hát bài Hype Boy không?"

Trong phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm xúc rằng Danielle trông không thể nhận ra, nhiều người cáo buộc thần tượng đã phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm cả tiêm filler và bọc răng sứ: Không, điều này thật đáng sợ, đây là ai vậy?; Bọc răng sứ và filler botox???; Một điều về những bà mẹ mê con cái, họ sẽ phá hoại nhóm nhạc, đẩy con cái vào con đường sự nghiệp solo và khi mọi thứ thất bại, họ bỏ rơi con cái. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra; Filler cộng với răng sứ khiến cô ấy trông kỳ lạ và hỏng bét; Cách mà người hâm mộ của cô ấy bắt nạt Illit vì đã làm răng sứ, chỉ để rồi thần tượng của họ xuất hiện với filler botox và răng sứ xấu xí nhất từ ​​trước đến nay; Filler botox trông rất mới và răng sứ thì trông như được gắn cố định vậy...

Tuệ Nghi
#Phẫu thuật thẩm mỹ và ảnh hưởng công chúng #Ảnh hưởng của truyền thông đến hình ảnh nghệ sĩ #Phản ứng của người hâm mộ về ngoại hình nghệ sĩ #Áp lực làm đẹp trong ngành giải trí #Chuyện riêng tư và công khai của nghệ sĩ #Các vấn đề về chỉnh sửa nhan sắc của thần tượng

