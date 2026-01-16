'Bom tấn hoạt hình 2D nghìn tỷ' của Hoa ngữ liệu có sánh ngang với 'Na Tra 2: Ma đồng náo hải'?

SVO - 'Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng' thu về gần 2 tỷ nhân dân tệ, trở thành bộ phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại tại đất nước tỷ dân. Bộ phim cũng chính thức cập bến rạp chiếu Việt Nam.

Bộ phim kể về cuộc hành hương bất đắc dĩ của bốn tiểu yêu quái Lợn rừng, Cóc, Chồn và Khỉ đột. Vì không cam chịu phận đời vô danh tiểu tốt, nhóm tiểu yêu quyết định rời khỏi núi Lãng Lãng, giả mạo thầy trò Đường Tăng và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Cuộc hành trình của họ đầy rẫy hiểm nguy và thử thách, đan xen muôn vàn mẩu chuyện dở khóc dở cười. Trên đường đi tìm chân kinh, bốn yêu quái nhỏ bé đứng giữa ngã rẽ cuộc đời khi phải chọn an phận sống đời bình dị hay cháy hết mình với chí khí anh hùng.

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng khiến nhiều thế hệ người hâm mộ điện ảnh hoài niệm về một Tây Du Ký lừng lẫy một thời của Ngô Thừa Ân. Nhưng đây không phải một bản phim remake. Đạo diễn kiêm đồng biên kịch Vu Thủy chia sẻ rằng, bộ phim thể hiện góc nhìn mới của người làm nghệ thuật về hành trình tìm đến Tây Trúc kinh điển.

Đội ngũ làm phim nỗ lực bám sát hình tượng nhân vật và cốt lõi của nguyên tác nhưng cũng không quên đưa vào phim những thông điệp mang tính thời đại, gần gũi với khán giả.

Một trong những yếu tố đưa Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng vụt sáng trở thành hiện tượng phòng vé là lối kể chuyện lớp lang, giàu cảm xúc. Nửa đầu phim mang đến tiếng cười vui nhộn cho trẻ thơ khi bốn tiểu yêu quái loay hoay tập hợp thành viên, phân vai, tìm đạo cụ và bắt chước hình tượng thầy trò Đường Tăng.

Thế nhưng phía sau lớp vỏ hài hước ấy là những khoảnh khắc lắng đọng, chạm đến cảm xúc của khán giả trưởng thành. Về sau, phim mượn những kiếp nạn mà bốn tiểu yêu quái phải vượt qua để thể hiện triết lý nhân sinh về lý tưởng sống và lòng dũng cảm.

Về hình ảnh, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng mang hơi thở của những bức tranh thủy mặc sống động, tái hiện hoàn hảo phong cách hoạt hình truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Phim là "bom tấn" của phòng vé Trung Quốc Đại lục trong suốt mùa Hè 2025, khi đạt mốc doanh thu kỷ lục 1,7 tỷ nhân dân tệ.

Thành tích nổi bật này đưa bộ phim vào top 10 phim hoạt hình có doanh thu cao nhất năm 2025, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như: Na Tra 2: Ma đồng náo hải, Zootopia: Phi vụ động trời 2, Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn. Trong đó, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng là bộ phim hoạt hình 2D đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.