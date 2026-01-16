CORTIS lấn sân sang sáng tác nhạc phim

SVO - CORTIS sẽ phát hành nhạc phim mới 'Mention Me' cho bộ phim hoạt hình 'GOAT' của Sony Pictures Animation.
CORTIS sẽ phát hành nhạc phim Hollywood đầu tiên của họ kể từ khi ra mắt cho bộ phim hoạt hình sắp ra mắt, GOAT.
Khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 13/2, GOAT kể câu chuyện về một chú dê tên Will, người dấn thân vào thế giới của môn thể thao roarball chuyên nghiệp. Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất, kết hợp hoạt hình với thể thao, hành động, hài kịch và câu chuyện trưởng thành.
Vào ngày 15/1 (giờ địa phương), GOAT đã công bố danh sách đầy đủ các bài hát trong album nhạc phim, gồm tổng cộng 17 ca khúc. Trong đó, CORTIS góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tài năng Hollywood như V.I.C, Jelly Roll, FLO, Joey Valence & Brae, Lil Naay, và nhiều người khác, phát hành ca khúc gốc của riêng mình: Mention Me.