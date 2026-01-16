Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

CORTIS lấn sân sang sáng tác nhạc phim

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - CORTIS sẽ phát hành nhạc phim mới 'Mention Me' cho bộ phim hoạt hình 'GOAT' của Sony Pictures Animation.

CORTIS sẽ phát hành nhạc phim Hollywood đầu tiên của họ kể từ khi ra mắt cho bộ phim hoạt hình sắp ra mắt, GOAT.

g-uscx0biaauhib.jpg

Khởi chiếu tại các rạp chiếu phim trên khắp Hoa Kỳ vào ngày 13/2, GOAT kể câu chuyện về một chú dê tên Will, người dấn thân vào thế giới của môn thể thao roarball chuyên nghiệp. Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất, kết hợp hoạt hình với thể thao, hành động, hài kịch và câu chuyện trưởng thành.

Vào ngày 15/1 (giờ địa phương), GOAT đã công bố danh sách đầy đủ các bài hát trong album nhạc phim, gồm tổng cộng 17 ca khúc. Trong đó, CORTIS góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tài năng Hollywood như V.I.C, Jelly Roll, FLO, Joey Valence & Brae, Lil Naay, và nhiều người khác, phát hành ca khúc gốc của riêng mình: Mention Me.

bb539eef149001.jpg
Apple đang phát hành video trình diễn "GO!" với màn trình diễn đầy năng động của nhóm nhạc nam tân binh CORTIS dưới dạng nội dung Apple Vision Pro. Dự án này là một ví dụ mang tính biểu tượng về màn trình diễn của một nhóm nhạc K-pop được sản xuất bằng Apple Immersive. Apple Vision Pro cung cấp một môi trường nơi chuyển động của nghệ sĩ có thể được trải nghiệm một cách ba chiều và chân thực nhất. Điều này vượt xa một video trình diễn đơn thuần, tạo ra cảm giác hiện diện, như thể họ đang đứng giữa phòng tập cùng với CORTIS. Trong khi đó, album đầu tay "COLOR OUTSIDE THE LINES" của CORTIS (Martin, James, Joo Hoon, Sung Hyun, Gun Ho) đã tăng ba bậc lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng "World Albums", giữ vững vị trí này trong 18 tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng "Top Current Album Sales", theo dõi doanh số bán album vật lý tại Mỹ, album đã tăng 15 bậc lên vị trí thứ 30. CORTIS cũng đang cho thấy đà phát triển mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Album đầu tay của họ đã đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần mới nhất của Hanteo Chart (tổng hợp từ ngày 5 đến 11/1). Album này cũng đứng đầu bảng xếp hạng album hàng tuần cuối cùng của năm ngoái (tổng hợp từ ngày 22 đến 28/12/2025) và doanh số bán ra vẫn đang tăng đều đặn cho đến ngày nay.
64199804-c1da-45e4-a556-f2477ba84ca9.jpg
Thị trường âm nhạc toàn cầu cũng đang chú ý đến sự phát triển vượt bậc của Kortis. Họ đã được chọn vào danh sách "Shazam Fast Forward 2026", được Apple Music và ứng dụng khám phá âm nhạc Shazam công bố vào ngày 12. Danh sách này xác định các nghệ sĩ mới nổi thuộc mọi thể loại trên toàn thế giới, những người sẵn sàng nổi lên trong năm 2026. Danh sách này có độ tin cậy cao, dựa trên dữ liệu dự đoán, thuật toán của Shazam và chuyên môn của đội ngũ biên tập toàn cầu của Apple Music.
Tuệ Nghi
#Phim hoạt hình 'GOAT' #Nhạc phim Hollywood #CORTIS ra mắt nhạc phim #Sáng tác nhạc phim 'Mention Me' #Hợp tác nghệ sĩ Hollywood #Kết hợp thể thao và hoạt hình #Danh sách bài hát phim 'GOAT' #Sony Pictures Animation #Chương trình phim 'GOAT' ra mắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục