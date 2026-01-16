Kim Hye Yoon: 'Tôi đã tham gia hơn 100 buổi thử vai bắt đầu từ năm 17 tuổi, nhưng liên tục bị từ chối'

Nữ diễn viên Kim Hye Yoon đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt bảy năm đầu sự nghiệp, khi còn là một diễn viên vô danh.

Kim Hye Yoon: "Tôi thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt trên phim trường trong những ngày đầu sự nghiệp. Tôi nhận ra rằng, nếu bạn thực sự lắng nghe những lời đó, một số trong đó là sự thật. Tôi cứ nghĩ, nếu bị la mắng mà nản lòng thì sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn trên phim trường và không thể làm những gì mình cần làm. Tôi đã tham gia hơn 100 buổi thử vai bắt đầu từ năm 17 tuổi, nhưng liên tục bị từ chối. Theo thời gian, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ, mình chỉ là người luôn bị từ chối”.

Kim Hye Yoon: “Tôi có rất nhiều bạn. Điều tôi nhớ nhất từ ​​hồi cấp hai là tôi thường đi vòng quanh tất cả các lớp học, có 10 lớp, chỉ để chào hỏi. Tôi sẽ vào lớp bằng cửa trước, chào hỏi tất cả các bạn học sinh, rồi ra bằng cửa sau. Và tôi lại làm như vậy với lớp tiếp theo. Tôi đi qua cả mười lớp. Tôi không có lý do gì khác ngoài việc chào hỏi mọi người. Ngoài ra, nếu bạn tôi có bạn mới, thì người bạn đó cũng sẽ là bạn của tôi. Tôi quen biết tất cả mọi người".

Kim Hye Yoon cũng tiết lộ rằng, cô đã làm việc hoàn toàn không có công ty quản lý trong 7 năm, tự mình di chuyển đến các địa điểm quay phim bằng phương tiện công cộng hoặc xe buýt dành cho diễn viên phụ. Cô nhớ lại việc phải chờ hàng giờ tại các quán cà phê 24 giờ cho đến khi xe buýt đến, rồi lại phải dành đến 9 tiếng đồng hồ trên phim trường mà không hề được gọi đi quay phim.

“Tôi từng nghĩ, mình không đáng được chăm sóc, đó là lý do tại sao tôi từ chối máy sưởi và túi chườm nóng được cung cấp cho người khác. Khi còn là học sinh trung học, tôi thậm chí còn bị tê cóng ngón tay. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói về điều này. Ngón tay tôi sưng lên rất nhiều, và cuối cùng, móng tay tôi bị rụng. Bệnh viện nói đó là do trời quá lạnh. Nhưng tôi chỉ để mặc cho nó qua đi”. Câu chuyện của Kim đã lay động người xem sâu sắc, hé lộ những hy sinh thầm lặng đằng sau thành công của cô và nêu bật những thực tế khắc nghiệt mà nhiều diễn viên trẻ phải đối mặt trước khi bước ra ánh đèn sân khấu.

Cô tiếp tục chia sẻ thẳng thắn về mặc cảm chiều cao của mình, điều thường xuyên được nhắc đến trong các buổi thử vai: “Tôi cao 1m58, nhưng tôi ghi là 1m60. Mọi người đều đã biết rồi, nhưng tôi vẫn nói mình cao hơn 2 cm. Tôi bị mắng rất nhiều. Một số điều họ nói với tôi, thậm chí không thể phát sóng được. Tôi nghe rất nhiều lời lăng mạ trên phim trường. Mỗi khi có chuyện gì buồn xảy ra, tôi đều khóc trên đường về nhà ở trong xe. Ngay cả khi đi phương tiện công cộng, tôi cũng khóc rất nhiều lần”.