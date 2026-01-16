Danielle và lập trường với NewJeans

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Danielle dành một bức thư dài gửi người hâm mộ và làm rõ lập trường của mình liên quan đến NewJeans.

Vào ngày 16/1 (giờ Hàn Quốc), cựu thành viên nhóm NewJeans, Danielle, đã dành một bức thư dài gửi đến người hâm mộ, được chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân mới của cô.

Bức thư có tiêu đề "Một bức thư không thể gửi đi" và đề ngày 12/11/2025, đúng ngày có thông báo về sự trở về của Hae-Rin và Hye-In. Viết bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh, Danielle bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ, đồng thời chia sẻ chân thành về những khó khăn mà cô đã trải qua.

Đáng chú ý, ở giữa bức thư, Danielle đã đề cập đến mối quan hệ tương lai của cô với 4 thành viên còn lại của NewJeans. Ở đây, bản tiếng Hàn và bản tiếng Anh có sự khác biệt về nghĩa, vì bản tiếng Hàn viết rằng: "Minji, Hanni, Haerin và Hyein là gia đình thứ hai của tôi. Mặc dù thời điểm chúng ta có thể cùng nhau hướng đến mục tiêu chung không còn trùng khớp nữa, nhưng không gì có thể chia cắt chúng ta. Mối liên kết quý giá mà chúng ta chia sẻ không phải là điều mà bất cứ ai trong chúng ta có thể coi thường, bởi vì trên thực tế, đó là mối quan hệ đặc biệt nhất, có một không hai".

danniel-1.jpg

Bản tiếng Anh (ở bên dưới) dường như đã lược bỏ những câu như "gia đình thứ hai" và cũng diễn đạt câu "mục tiêu chung... không còn trùng khớp nữa" một cách mơ hồ hơn, trong khi bản tiếng Hàn lại nêu rõ rằng, Danielle không còn cùng chung tầm nhìn với 4 thành viên còn lại.

Trong khi đó, sau phán quyết của Tòa án Seoul rằng, hợp đồng độc quyền được ký giữa ADOR và 5 thành viên của NewJeans vẫn còn hiệu lực, công ty đã thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle, vào ngày 29/12 (giờ Hàn Quốc). Sau đó, họ đã tiến hành các biện pháp pháp lý dưới hình thức khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại chung chống lại Danielle, mẹ cô và cựu CEO Min Hee Jin.

Tuệ Nghi
