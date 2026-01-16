Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Vừa 'ẵm' giải đạo diễn, Thu Trang tiếp tục gặt hái giải thưởng 'Cánh diều Vàng' ở vai trò diễn viên

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại giải 'Cánh diều', nghệ sĩ Thu Trang giành chiến thắng tại hạng mục 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất', với vai Kiều trong 'Nụ hôn bạc tỷ'. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng đoạt giải 'Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc' tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, với bộ phim này.

Liên tiếp gặp hái thành công nhờ Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang chia sẻ: “Trang rất vui và biết ơn khi nhận được giải thưởng này. Đây là một sự ghi nhận quý giá không chỉ cho riêng Trang mà còn cho cả ê kíp đã cùng nhau sống trọn với nhân vật. Vai diễn này nhỏ, nhưng tình cảm khán giả dành cho nó lại rất lớn và đó mới là điều khiến Trang xúc động”.

q3.jpg

Ở vai trò diễn viên, Thu Trang luôn dốc hết sức mình cho vai diễn, khẳng định khả năng diễn xuất ở nhiều dạng vai khác nhau. Ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, Thu Trang luôn sẵn lòng trao cơ hội và dìu dắt những gương mặt trẻ như Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô ở Nụ hôn bạc tỷ, hay Trâm Anh, Gia Huy ở Ai thương ai mến.

q.jpg

Khi được hỏi thích vai trò nào hơn, Thu Trang nói: “Như đã chia sẻ, tôi vẫn luôn muốn làm diễn viên, vì cái nghề đã cho tôi được vị trí ngày hôm nay. Đạo diễn thì khi nào tôi có cảm xúc với câu chuyện nào, tôi mới kể câu chuyện đó. Còn sản xuất là một thú vui của cuộc đời”.

617523282-122217196682368201-6622264040491473384-n.jpg

Ở hạng mục "Phim điện ảnh", Mưa đỏ đoạt giải Cánh diều Vàng cho "Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất". Ngoài ra, phim còn được vinh danh ở hai hạng mục "Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất" cho NSƯT Đặng Thái Huyền và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Nguyễn Phương Nam, vai Tạ.

617178414-122217196610368201-7846848797143568825-n.jpg

Ngoài ra, các phim Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tốiChị dâu cùng nhận giải Cánh diều Bạc. Các phim Mang mẹ đi bỏ, Bộ tứ báo thủThanh âm vượt đại dương nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

616949406-1468594184628435-5433708858447562918-n.jpg

Cánh diều 2025 trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Hồng Đào, trong vai Lê Thị Hạnh, phim Mang mẹ đi bỏ và Việt Hương, trong vai bà Nhị, phim Chị dâu. Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Tuấn Trần, với vai Hoan phim Mang mẹ đi bỏ.

615543582-1453382149480074-9209685048115365069-n.jpg

Ở hạng mục "Phim truyền hình", Không thời gian giành giải Cánh diều Vàng cùng nhiều giải khác như "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Nguyễn Mạnh Trường vai Trung tá Đại, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Phạm Thị Bích Ngọc, vai Miên, "Biên kịch xuất sắc" cho Trịnh Khánh Hà, Huyền Lê, Phạm Ngọc Hà Lê, "Đạo diễn xuất sắc" cho NSƯT Nguyễn Danh Dũng và "Quay phim xuất sắc" cho NSƯT Trần Anh Phương.

615870978-33268351112808762-3007516912305548610-n.jpg

Giải Cánh diều Bạc cho phim truyền hình thuộc về Hoa sữa về trong gió của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Độc đạo của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Riêng NSƯT Thanh Quý đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc", với vai bà Trúc, phim Hoa sữa về trong gió.

Bình Nguyễn
#Nghệ sĩ Thu Trang #Nụ Hôn Bạc Tỷ #Liên hoan phim Việt Nam #Cánh diều vàng #Thu Trang #phim của Thu Trang #Nụ Hôn Bạc Tỷ #Ai thương ai mến

Xem thêm

Cùng chuyên mục