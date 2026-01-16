Vừa 'ẵm' giải đạo diễn, Thu Trang tiếp tục gặt hái giải thưởng 'Cánh diều Vàng' ở vai trò diễn viên

SVO - Tại giải 'Cánh diều', nghệ sĩ Thu Trang giành chiến thắng tại hạng mục 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất', với vai Kiều trong 'Nụ hôn bạc tỷ'. Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng đoạt giải 'Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc' tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, với bộ phim này.

Liên tiếp gặp hái thành công nhờ Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang chia sẻ: “Trang rất vui và biết ơn khi nhận được giải thưởng này. Đây là một sự ghi nhận quý giá không chỉ cho riêng Trang mà còn cho cả ê kíp đã cùng nhau sống trọn với nhân vật. Vai diễn này nhỏ, nhưng tình cảm khán giả dành cho nó lại rất lớn và đó mới là điều khiến Trang xúc động”.

Ở vai trò diễn viên, Thu Trang luôn dốc hết sức mình cho vai diễn, khẳng định khả năng diễn xuất ở nhiều dạng vai khác nhau. Ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, Thu Trang luôn sẵn lòng trao cơ hội và dìu dắt những gương mặt trẻ như Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô ở Nụ hôn bạc tỷ, hay Trâm Anh, Gia Huy ở Ai thương ai mến.

Khi được hỏi thích vai trò nào hơn, Thu Trang nói: “Như đã chia sẻ, tôi vẫn luôn muốn làm diễn viên, vì cái nghề đã cho tôi được vị trí ngày hôm nay. Đạo diễn thì khi nào tôi có cảm xúc với câu chuyện nào, tôi mới kể câu chuyện đó. Còn sản xuất là một thú vui của cuộc đời”.

Ở hạng mục "Phim điện ảnh", Mưa đỏ đoạt giải Cánh diều Vàng cho "Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất". Ngoài ra, phim còn được vinh danh ở hai hạng mục "Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất" cho NSƯT Đặng Thái Huyền và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Nguyễn Phương Nam, vai Tạ.

Ngoài ra, các phim Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Chị dâu cùng nhận giải Cánh diều Bạc. Các phim Mang mẹ đi bỏ, Bộ tứ báo thủ và Thanh âm vượt đại dương nhận Bằng khen của Ban tổ chức.

Cánh diều 2025 trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Hồng Đào, trong vai Lê Thị Hạnh, phim Mang mẹ đi bỏ và Việt Hương, trong vai bà Nhị, phim Chị dâu. Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Tuấn Trần, với vai Hoan phim Mang mẹ đi bỏ.

Ở hạng mục "Phim truyền hình", Không thời gian giành giải Cánh diều Vàng cùng nhiều giải khác như "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Nguyễn Mạnh Trường vai Trung tá Đại, "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Phạm Thị Bích Ngọc, vai Miên, "Biên kịch xuất sắc" cho Trịnh Khánh Hà, Huyền Lê, Phạm Ngọc Hà Lê, "Đạo diễn xuất sắc" cho NSƯT Nguyễn Danh Dũng và "Quay phim xuất sắc" cho NSƯT Trần Anh Phương.

Giải Cánh diều Bạc cho phim truyền hình thuộc về Hoa sữa về trong gió của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Độc đạo của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Riêng NSƯT Thanh Quý đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc", với vai bà Trúc, phim Hoa sữa về trong gió.