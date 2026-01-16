Stray Kids và 'KPop Demon Hunters' là 2 cái tên 'phủ sóng' đất Mỹ nhiều nhất năm 2025

SVO - Stray Kids và nhạc phim 'KPop Demon Hunters' lọt vào danh sách 10 album bán chạy nhất năm 2025 tại Mỹ.

Công ty theo dõi dữ liệu âm nhạc Mỹ Luminate (trước đây là Nielsen Music), đơn vị cung cấp dữ liệu cho bảng xếp hạng Billboard, đã công bố danh sách cuối năm về các album bán chạy nhất năm 2025. Thời gian theo dõi bắt đầu từ ngày 3/1/2025 và kéo dài đến ngày 1/1/2026.

Đáng chú ý, Stray Kids chiếm hai trong bốn vị trí đầu tiên trong danh sách năm 2025. KARMA là album bán chạy thứ hai năm 2025 tại Hoa Kỳ, chỉ đứng sau The Life of a Showgirl của Taylor Swift, và DO IT theo sát ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, nhạc phim của bộ phim hoạt hình ăn khách KPop Demon Hunters lọt vào danh sách ở vị trí thứ 8.