Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Đường Yên 'so kè' trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Đường Yên trong các sự kiện vào cùng một ngày đã được tung ra, làm cộng đồng mạng được phen 'đem lên bàn cân mổ xẻ'.

Dù một người ở Thâm Quyến, một người ở Thượng Hải và một người ở Chiết Giang, nhưng sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Đường Yên tại sự kiện ngoại tuyến của các thương hiệu khác nhau trong cùng một ngày, thật sự là cảnh tượng hiếm thấy và ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

bo-ba-hoa-dan.gif

Một Dương Mịch nồng nhiệt, Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng, còn Đường Yên thanh lịch trong những phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, khi những bức ảnh chưa chỉnh sửa của ba nữ diễn viên sinh năm 1985 được công bố, các cuộc tranh luận đã âm thầm 'nổ ra' khi ví họ là "những nữ nghệ sĩ và quý cô giữ lễ nghi". Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Đường Yên đứng cạnh nhau, ai là nữ nghệ sĩ thực thụ và ai có dáng dấp của một MC?

bo-ba-hoa-dan-1.gif

Xét về tuổi tác, Đường Yên sinh năm 1983 và là nữ diễn viên lớn tuổi nhất trong số những người sinh sau năm 1985. Cô ấy đã hơn 40 tuổi. Vóc dáng của cô ấy hiếm khi thay đổi. Vấn đề lớn nhất của cô ấy luôn là quá gầy. Trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa, khuôn mặt cô ấy vẫn thể hiện tuổi tác. Má cô ấy đầy đặn, nhưng nửa dưới khuôn mặt vẫn chảy xệ. Cho dù gầy đến đâu, cô ấy vẫn có cằm đôi, đặc biệt dễ thấy khi nhìn từ bên cạnh.

Dương Mịch trẻ hơn Đường Yên 3 tuổi và đang ở độ tuổi 39. Những vấn đề lộ ra trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô ấy hoàn toàn giống với Đường Yên: Cô quá gầy và phần dưới khuôn mặt trông già hơn. Tình trạng phần dưới khuôn mặt của Dương Mịch còn rõ rệt hơn so với Đường Yên. Cho dù cô có cố gắng chỉnh sửa thế nào cũng vô ích. Môi cô ngày càng mỏng đi và khóe miệng ngày càng lõm vào. Ngay cả với công nghệ hiện đại ngày nay, thời gian cũng không thể đảo ngược.

Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên trẻ nhất trong bốn nữ diễn viên sinh sau năm 1985, hiện đã 38 tuổi nhưng lại bị 'chê bai' nhiều nhất khi cho rằng tạo hình của cô như một MC. Chỉ xét về ngoại hình khuôn mặt, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Đường Yên đều khá giống nhau, và vẻ ngoài của họ phù hợp với độ tuổi. Mỗi người đều có những đường nét thể hiện tuổi tác, từ khóe mắt, khóe miệng đến nếp nhăn rãnh mũi má. Cho dù họ sở hữu khuôn mặt tự nhiên hay đã qua chỉnh sửa, chỉ cần nhìn vào độ mỏng của môi, bạn có thể nhận ra họ đang già đi. Họ vẫn khác biệt so với người trẻ tuổi.

Linh Vân
#Ảnh chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên #So kè vẻ đẹp sao Hoa Ngữ #Ảnh ngoại hình và tuổi tác #Ảnh hậu trường các sao nữ #Phân tích ngoại hình các nữ diễn viên #Chỉ trích về ngoại hình sao nữ #Đánh giá vẻ đẹp theo tuổi tác #Sự kiện các nữ diễn viên cùng ngày #Ảnh chưa chỉnh sửa và nhận xét #Chênh lệch ngoại hình giữa các sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục