'Ngọc nữ trăm tỷ' Phương Anh Đào thẳng thắn nói về tin đồn 'phim giả tình thật' với Tuấn Trần

Văn Sơn
SVO - Chia sẻ trong buổi showcase của phim Tết 2026 'Báu vật trời cho', Phương Anh Đào nói về mối quan hệ với bạn diễn thân thiết Tuấn Trần: 'Tôi vui khi cùng Tuấn Trần mang đến năng lượng yêu thương cho khán giả'.

Báu vật trời cho là dự án tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào sau 3 năm, kể từ phim Mai của Trấn Thành. Khi được hỏi về mối quan hệ với Tuấn Trần, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi vui nếu mang đến cho khán giả được cảm xúc yêu và được yêu".

aac8a060-1be0-4150-bf5a-31a776475727.jpg

"Ngọc nữ trăm tỷ" bộc bạch: "Nhưng có lẽ khi coi phim lần này, câu chuyện giữa tôi và anh Tuấn sẽ khác hoàn toàn. Tôi tin, ở mùa phim Tết năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức một đại tiệc với rất nhiều sản phẩm. Khán giả sẽ được lựa chọn cảm xúc, mỗi phim sẽ phù hợp với một người đi cùng. Với phim này, tôi hy vọng cả gia đình với nhiều thế hệ khác nhau sẽ có thể đến rạp cùng nhau và tìm ra đâu mới là "báu vật" của mình. Tôi cảm ơn ê kíp phim Mai, anh Trấn Thành vì đã giúp tôi đến với khán giả một cách lộng lẫy, đẹp đẽ nhất. Tết năm nay, tôi sẽ mang đến cho khán giả những sự bất ngờ".

54d56323-2c14-47c0-b39b-fa2205140976.jpg

Phương Anh Đào cũng xúc động khi được nhắc lại những vai diễn đầu tiên: “1 - 2 năm nay, tôi không nhận phim. Tôi cảm ơn lời mời của các anh chị làm phim, nhưng tôi muốn "biến hóa". Tôi muốn bản thân hấp dẫn, mới lạ mỗi lần xuất hiện, vì mỗi lần xuất hiện là một cơ hội mất đi”.

7791d977-f63a-4908-96e6-fc7fa4ae12fc.jpg

Nghệ sĩ Trung Dân nói về phim Báu vật trời cho: “Đây là lần đầu tôi tham gia vai dài trong một dự án điện ảnh. Tôi nghĩ, đây không phải một bộ phim giải trí đơn thuần. Trên bàn ăn của ai đó, có lẽ sẽ có chai nước mắm. Đó là công sức, là văn hóa, là truyền thống của làng nghề nước mắm ở Việt Nam. Phim sẽ mang đến nhiều giá trị đặc biệt cho khán giả”.

e5a30d7f-96d0-4557-ad02-0574ecfc7824.jpg

Đạo diễn Lê Thanh Sơn phân tích: “Những nét đặc trưng của miền biển kết hợp với câu chuyện về gia đình hứa hẹn sẽ cho khán giả thấy được những nét đẹp rất đặc biệt. Nước mắm vốn là thứ quen thuộc, nhưng chưa phim nào thật sự khai thác sâu. Chủ đề gia đình cũng không mới lạ gì, nhưng cũng không nhiều người khai thác sâu như vậy. Hai thứ này hòa quyện vào nhau".

e859377d-542f-4a1e-ad07-d5767d3127c0.jpg

Nói về cuộc đua phim Tết Bính Ngọ 2026, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: "Chất lượng của phim do Thu Trang, Trấn Thành hay Trường Giang làm vào mùa Tết đều rất tốt. Điều đó thể hiện rõ, khi khán giả ra rạp dịp Tết năm sau lại đông hơn năm trước. Vốn là một "tân binh", tôi có phần lo lắng, nhưng hoàn toàn tự tin vào chất lượng của phim".

Văn Sơn
