Han So Hee lần đầu thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ gây tranh cãi với Ryu Jun Yeol

SVO - Nữ diễn viên Han So Hee một lần nữa thẳng thắn chia sẻ về sự soi mói gay gắt của công chúng xung quanh mối quan hệ trước đây của cô với nam diễn viên Ryu Jun Yeol, cũng như những tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến người bạn thân kiêm bạn diễn Jeon Jong Seo.

Han So Hee đã đề cập đến vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn về bộ phim sắp ra mắt của cô, Project Y, bộ phim thương mại điện ảnh đầu tiên cô đóng vai chính, do Lee Hwan đạo diễn. Han So Hee đã chia sẻ về quyết định tham gia dự án: “Jeon Jong Seo, đạo diễn Lee Hwan và toàn bộ ê kíp sản xuất đều là những người tôi thực sự muốn làm việc cùng. Cảm giác như được gặp những người mà tôi tự nhiên bị thu hút, vì vậy, tôi đã vui vẻ đồng ý. Tôi thực sự rất vui vì mình đã làm vậy”.

Project Y là một bộ phim tội phạm kể về hành trình đầy nguy hiểm của hai người bạn, Mi Seon và Do Gyeong, những người cố gắng đánh cắp tiền bất hợp pháp và vàng thỏi để thoát khỏi thực tại khắc nghiệt của mình. Han So Hee vào vai Mi Seon, một nhân vật khao khát cuộc sống bình thường nhưng lại đưa ra những lựa chọn ngày càng nguy hiểm để đạt được điều đó, trong khi Jeon Jong Seo vào vai Do Gyeong, một người bốc đồng và giàu cảm xúc, luôn tiến về phía trước một cách không ngừng nghỉ. Với hai nữ nhân vật chính, bộ phim đã thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình bạn mạnh mẽ giữa hai người phụ nữ và sự kết hợp ăn ý của hai nữ diễn viên chính.

Bộ phim cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Han So Hee và Jeon Jong Seo, mối quan hệ trên màn ảnh của họ đã phát triển thành một tình bạn thân thiết ngoài đời thực. Tuy nhiên, tình bạn đó sau này lại vướng vào tranh cãi công khai sau những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ của Han So Hee với Ryu Jun Yeol.

Đầu năm 2024, tin đồn bắt đầu lan truyền sau khi một cư dân mạng nước ngoài cho rằng, Han So Hee và Ryu Jun Yeol có mối quan hệ tình cảm. Tình hình leo thang khi bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol, nữ diễn viên Hyeri, đăng tải dòng chữ “Thú vị” trên mạng xã hội, dẫn đến nhiều đồn đoán về một vụ bê bối “hẹn hò chồng chéo”. Khi tin đồn ngày càng lan rộng, Han So Hee đã trực tiếp lên tiếng về vấn đề này thông qua một bài đăng trên blog cá nhân, kiên quyết phủ nhận bất kỳ mối quan hệ chồng chéo nào. Ryu Jun Yeol sau đó cũng đưa ra lời giải thích tương tự, và vụ việc cuối cùng đã lắng xuống.

Mặc dù vậy, những đồn đoán khác lại nổi lên, khi người dùng mạng cho rằng, một tài khoản Instagram nào đó đăng tải những bình luận ác ý nhắm vào Hyeri thuộc về Han So Hee. Tài khoản này được tạo ra vào khoảng thời gian Han So Hee và Ryu Jun Yeol thừa nhận mối quan hệ của họ và đáng chú ý là được Jeon Jong Seo theo dõi, càng làm dấy lên nhiều nghi vấn. Công ty quản lý của Han So Hee ngay lập tức phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định tài khoản đó không phải do nữ diễn viên điều hành.

Khi được hỏi về sự chú ý liên tục dành cho mối quan hệ trong quá khứ và những tranh cãi trên mạng xã hội sau đó, Han So Hee chia sẻ: “Tôi nghĩ, mình phải chấp nhận mọi thứ đi kèm với nó. Mỗi năm trôi qua, tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trong việc đảm bảo lời nói của mình có trọng lượng, bởi vì tôi nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Dĩ nhiên, có những lúc cần phải giải thích khi mọi chuyện cảm thấy không công bằng. Cho dù đó là chỉ trích, hiểu lầm hay ý kiến ​​khác biệt, một số điều phải chịu đựng và chấp nhận. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ giống nhau. Trong mười người, không phải tất cả mười người đều thích tôi. Tôi cố gắng nhìn nhận bản thân một cách khách quan và phân tích con người mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ thích tôi".

Trước đó, đạo diễn Lee Hwan cũng đã lên tiếng về những lo ngại xung quanh tranh cãi về hoạt động trên mạng xã hội của các nữ diễn viên: “Thực ra, tôi thấy điều đó rất thú vị. Thay vì lo lắng, tôi nghĩ cả hai nữ diễn viên đều rất trung thực và phóng khoáng. Từ góc nhìn của người làm việc với họ, họ là kiểu diễn viên mà tôi muốn, và điều đó khiến tôi cảm thấy chúng ta có thể khám phá nhiều hơn nữa với những nhân vật này”.