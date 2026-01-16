V (BTS) khiến cộng đồng mạng tiếc nuối giữa tin đồn 'đồ đôi' với Jennie (BLACKPINK)

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Những hoạt động gần đây của V (BTS) được tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp cùng nhóm đã khiến cư dân mạng vô cùng tiếc nuối. Giữa lúc đó, video mới đây của Jennie (BLACKPINK) lại làm dấy lên nhiều đồn đoán về một món đồ 'đôi' mới với nam thần tượng này.

Vào ngày 16/1, BTS đã bất ngờ thực hiện buổi phát sóng trực tiếp với đầy đủ 7 thành viên. Trong buổi phát sóng trực tiếp, người ta tiết lộ rằng, V đã bắt đầu điều trị triệt lông bằng laser. Tuy nhiên, dù việc các thần tượng triệt lông bằng laser là chuyện khá phổ biến, điều khiến người hâm mộ đau lòng là V đã phải xóa bức ảnh khoe râu của mình vào năm 2025, do phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng, xét đến việc V trước đây sẵn sàng chia sẻ ảnh có râu, cho thấy V cảm thấy bị ép buộc hoặc áp lực phải triệt lông bằng laser vì phản ứng của một số cư dân mạng đối với những bức ảnh trước đó. Người hâm mộ quốc tế luôn yêu thích bộ râu của V, và thông báo đột ngột này đã 'gây sốc' cho nhiều người.

v-bts.gif
v-jennie.jpg
Trong năm qua, những “bằng chứng” mới cho thấy Jennie và V đang hẹn hò đã trở thành chủ đề 'nóng' trên mạng. Để kỷ niệm sinh nhật của mình, Jennie đã đăng tải một video TikTok. Cư dân mạng nhận thấy nữ thần tượng đang đeo một chiếc vòng tay Cartier “Love Bracelet” tuyệt đẹp. Nhiều người hâm mộ trên mạng cũng nhận thấy trong một buổi chụp ảnh gần đây, V cũng đeo chiếc vòng tay tương tự và cho rằng, đó là “đồ đôi”. Trong phần bình luận, cư dân mạng cho rằng, chuyện này xảy ra quá thường xuyên để có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho khả năng hai người đang hẹn hò càng trở nên hợp lý hơn.
Thu Hiền
#Tin đồn hẹn hò BTS và BLACKPINK #V và Jennie đồn đoán đồ đôi #Ảnh hưởng của phản ứng dư luận đến hình ảnh thần tượng #Hoạt động và chăm sóc ngoại hình của V #Chiếc vòng Cartier Love Bracelet và mối liên hệ #Phản ứng cộng đồng mạng về râu của V #Ảnh hưởng của truyền thông và fan đến đời tư nghệ sĩ #Chuyện tình cảm giữa các thần tượng K-pop

