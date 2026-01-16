V (BTS) khiến cộng đồng mạng tiếc nuối giữa tin đồn 'đồ đôi' với Jennie (BLACKPINK)

SVO - Những hoạt động gần đây của V (BTS) được tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp cùng nhóm đã khiến cư dân mạng vô cùng tiếc nuối. Giữa lúc đó, video mới đây của Jennie (BLACKPINK) lại làm dấy lên nhiều đồn đoán về một món đồ 'đôi' mới với nam thần tượng này.

Vào ngày 16/1, BTS đã bất ngờ thực hiện buổi phát sóng trực tiếp với đầy đủ 7 thành viên. Trong buổi phát sóng trực tiếp, người ta tiết lộ rằng, V đã bắt đầu điều trị triệt lông bằng laser. Tuy nhiên, dù việc các thần tượng triệt lông bằng laser là chuyện khá phổ biến, điều khiến người hâm mộ đau lòng là V đã phải xóa bức ảnh khoe râu của mình vào năm 2025, do phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng, xét đến việc V trước đây sẵn sàng chia sẻ ảnh có râu, cho thấy V cảm thấy bị ép buộc hoặc áp lực phải triệt lông bằng laser vì phản ứng của một số cư dân mạng đối với những bức ảnh trước đó. Người hâm mộ quốc tế luôn yêu thích bộ râu của V, và thông báo đột ngột này đã 'gây sốc' cho nhiều người.